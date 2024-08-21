Вигідну пропозицію хлопець знайшов на Airbnb. Житло розташоване неподалік від Бангкока, столиці Таїланду.

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Житло за 1 долар у Таїланді

Точне розташування орендованого житла не відоме. За деякими даними, воно за 10 хвилин їзди від Китайського кварталу в столиці Таїланду.

Я заплатив один долар за ніч проживання в цьому помешканні на Airbnb, і я покажу вам, друзі, що там всередині,

– розповів Майк у своєму відеоблозі на ютюбі.

Далі хлопець підіймається сходами хиткої драбини, щоб дістатися до дерев'яного ґанку. Він відчиняє двері свого помешкання й показує спальне місце. Воно облаштоване на підлозі й захищене москітною сіткою. Також на відео видно сміттєвий бак, вентилятор і шухляду для цінних речей.



Спальне місце / Скриншот відео

На території є відкрита пральня, тренажери та кухонний куточок. Видно стіл з побутовою технікою, зокрема мультиваркою, бойлером і холодильником.

Туалету в помешканні нема, він спільний, як і "душ", що насправді є відром з водою. За три центи можна додатково орендувати шафу, що зачиняється на ключ.



Кухонний куточок / Скриншот відео

Вартість житла відповідає очікуванням. Воно дуже занедбане й навіть непридатне для проживання. Проте це не найгірша пропозиція. Помешкання зі схожими умовами можуть здавати в оренду значно дорожче.