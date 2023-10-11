В Австралії продають будинок всього за 80 тисяч доларів: пропозиція вас здивує

Дешевий будинок у Квінстауні дуже приваблює через ціну. Та багато із зацікавлених сумніваються, чи варто його купляти, вже коли переглядають фото.

Здається, що для початку ідеально було б бути будівельником. А краще дуже багатим будівельником, адже житло потребує серйозного ремонту і вкладень.

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Не кожен наважиться купити будинок

Найперше варто зазначити, що нерухомість пустує багато років. Оскільки будинок покинули і за ним довго ніхто не доглядав, він перетворився на справжню халупу. Агенти з нерухомості, які займаються продажем власності, кажуть, що "хтось міг би його врятувати, але це було б надто важкою роботою для багатьох людей".

Занедбаний будинок у Квінстауні / Фото Supplied

Якщо подивитися на будинок, складається враження, що легше просто знести його і збудувати новий, ніж реставрувати занедбані "голі кістки". Однак агенти вважають, що житло має історичні особливості, які варто було б зберегти. Вони сподіваються, що новий власник чи власниця врахують це.

Житло з двома спальнями розташоване на ділянці площею 590 квадратних метрів. "Коли його збудували вперше, це, безсумнівно, був дуже гарний будинок", – переконують агенти.

Жахливий стан будинку всередині / Фото Supplied

Наразі це один із лише двох будинків у місті, вартість яких не перевищує 100 тисяч доларів. Він розташований у чудовому місці, дуже близько до головної вулиці. Після ремонту власність стане ідеальним місцем для людей, які люблять відпочивати на природі.

До слова, Квінстаун – чудове місце для життя в Австралії. За даними аналітиків, у серпні вартість будинків там зросла на 207 відсотків за останнє десятиліття. Зараз Квінстаун входить у п'ятірку найкращих регіонів Австралії.