Кажется, что для начала идеально было бы быть строителем. А лучше очень богатым строителем, ведь жилье нуждается в серьезном ремонте и вложениях.

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Не каждый решится купить дом

В первую очередь стоит отметить, что недвижимость пустует много лет. Поскольку дом покинули и за ним долго никто не ухаживал, он превратился в настоящую лачугу. Агенты по недвижимости, которые занимаются продажей собственности, говорят, что "кто-то мог бы его спасти, но это было бы слишком тяжелой работой для многих людей".

Заброшенный дом в Квинстауне / Фото Supplied

Если посмотреть на дом, создается впечатление, что легче просто снести его и построить новый, чем реставрировать заброшенные "голые кости". Однако агенты считают, что жилье имеет исторические особенности, которые следовало бы сохранить. Они надеются, что новый владелец или владелица учтут это.

Жилье с двумя спальнями расположено на участке площадью 590 квадратных метров. "Когда его построили впервые, это, несомненно, было очень хорошее здание", – убеждают агенты.

Ужасное состояние дома внутри / Фото Supplied

Сейчас это один из двух домов в городе, стоимость которых не превышает 100 тысяч долларов. Он расположен в отличном месте, очень близко к главной улице. После ремонта собственность станет идеальным местом для людей, любящих отдыхать на природе.

К слову, Квинстаун – отличное место для жизни в Австралии. По данным аналитиков, в августе стоимость домов там выросла на 207 процентов за последнее десятилетие. Сейчас Квинстаун входит в пятерку лучших регионов Австралии.