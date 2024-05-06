Подружжя відмовилося від звичного життя і переїхало з дітьми в човен: як вони живуть

Річ і Джекі МакКензі купили старий вузькофюзеляжний човен довжиною 18 метрів і переоблаштували його на житло. Тривалий час подружжя та їхні діти жили на одному місці, але з часом вирішили відчалити.

Сім років тому пара "прозріла", коли підрахувала, скільки витрачає на оренду та комунальні рахунки. А ще чоловік з дружиною переживали багато стресу від того, що проводили дуже мало часу разом. Тоді вони вирішили змінити своє життя.

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Найкращий період нового життя

Річ каже, що разом із Джекі завжди прагнув змінити свій спосіб життя на такий, що "мав би реальний сенс і спільність". Навесні 2017 року чоловік зрозумів, що вони цього не досягли.

Бобу було шість років, у нас щойно народилася Флер, і я працював увесь час, щоб звести кінці з кінцями, в той час як Джекі залишалася вдома одна з дітьми, де я і хотів бути. Працюючи садівником, одного разу, повертаючись із Вітні в наш будинок в Оксфорді, я підрахував, що за десять років ми витратили понад 110 000 фунтів стерлінгів на оренду, а в результаті отримали дуже мало,

– поділився Річ.

У той момент чоловік вирішив переїхати жити на човен. Після кількох тижнів активних пошуків подружжя нарешті знайшло свій ідеальний 18-метровий човен. За нього чоловік з дружиною заплатили 35 тисяч фунтів. Ще трохи коштів подружжя витратило на ремонт, але загалом усе обійшлося недорого.

Діти працюють біля човна / Фото Mirror

Спочатку човен перебував на постійній стоянці, бо сім'я доглядала батька Річа. Та в 2020 році він помер, що підштовхнуло подружжя відчалити та подорожувати. Тепер сім'я з двома собаками та кішкою пливе каналами Великої Британії.



Дочка Річа та Джекі навчається в човні / Фото Mirror

Діти захотіли навчатися вдома, тому батьки про це подбали. Їхні дочка та син вивчають базові предмети, а за додатковими знаннями пливуть до міста, де відвідують музеї.

Сім'я входить до спільноти човнів, де "всі на одній хвилі". Річ каже, що це найкращий період їхнього нового життя.