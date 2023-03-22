Дім серед пустелі: як виглядає помешкання без сусідів

У пустельній долині Коачелья є справжній оазис. Тут розташований розкішний будинок з басейном, де зовсім немає сусідів.

Резиденція Artesia розміщена в Дезерт-Гот-Спрінґсі штату Каліфорнія. Площа нерухомості складає 150 квадратних метрів. Його виставили на продаж за 1,55 мільйона доларів.

Зверніть увагу Усупереч війні: скільки новобудов ввела в експлуатацію КН РІЕЛ протягом 2022 року

Дім серед пустелі

Резиденція вміщує дві спальні та дві ванні кімнати. Вона вирізняється дерев'яними стелями та кам'яними стільницями. Кухня в будинку є центральною точкою у помешканні. До неї проникає багато сонячного світла, тому це приміщення вважається найпросторішим.

Житло з усіма вигодами / Фото Realtor

У будинку є сонячні батареї та зарядна станція для електромобілів. На території розміщений колодязь, де можна набирати воду. За будинком є басейн з морською водою та гідромасажною ванною.

Сам будинок навколо оточений деревами. Сусідів поруч немає, тому це дуже спокійне й тихе місце. Водночас до Палм-Спрінгзу їхати всього лиш 15 хвилин.

Будинок у пустелі оточений деревами / Фото Realtor

Нинішні власники частково жили в будинку, а частково здавали його в оренду. В оголошенні зазначають, що дохід від оренди міг перевищувати 50 000 доларів.