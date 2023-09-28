У це складно повірити: як у будівлі старої школи облаштували розкішне житло

Якщо подивитися на будинок зовні, то можна одразу зрозуміти, що раніше він був школою. Та всередині таких міркувань не виникає, адже там майстерно попрацювали над дизайном.

Школу збудували в 1923 році, і до початку 1990-х років там проводили уроки. Приблизно 15 років будівля пустувала, а вже в 2006 році її почали переробляти на житловий будинок. Зараз величезний будинок продають за 1,75 мільйона доларів.

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Розкішний та елегантний інтер'єр, який вас вразить

Після ремонту житлова площа в будинку займає близько 560 квадратних метрів. Ще понад 660 "квадратів" – величезна майстерня на нижньому рівні.

Коли подружжя купило будівлю, деякі оригінальні дерев'яні підлоги були гнилі, а в даху була дірка. Реконструкція тривала приблизно шість років, адже власники хотіли "торкнутися" кожного куточка.

На другому поверсі розташована кухня громадського харчування та танцювальний зал з підлогою колишнього спортзалу. Третій поверх – основне житлове приміщення. Він вміщує три спальні та інші кімнати, деякі з яких мають трохи індустріальну атмосферу.

Від школи залишилося лише кілька непомітних деталей / Фото Friedrich Iowa Realty

Інтер'єр виконаний переважно в м'яких білих та коричневих відтінках. Особливою деталлю в кожній кімнаті є розкішна люстра.

З того часу, як подружжя перетворило колишню школу на свій будинок, її відвідали багато людей. Цього року будівлі виповнилося 100 років, і зацікавлених на екскурсію було ще більше.