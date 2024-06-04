Справжній подарунок: чоловік переробив старий гараж на затишний будиночок для дочки

Дівчина, на ім'я Есме, захотіла жити окремо від батьків, але не розуміла, що не має на це коштів. Тато вирішив допомогти своїй дочці, тому переобладнав для неї гараж.

В її новому будиночку є все необхідне для комфортного проживання. Батько облаштував не лише затишну спальню, а й гардеробну та величезну ванну кімнату.

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Затишне житло із сучасним ремонтом

Дівчина показала своє помешкання в тіктоці й поділилася, що їй дуже сподобалося планування крихітного будинку. Батько враховував всі побажання доньки.

Я завжди думала, що це смішно – такий маленький простір, але мій тато примудрився зробити ванну кімнату більшою, ніж у більшості людей,

– розповіла Есме.

Дівчина любить своє нове житло, але каже, що є певні труднощі. Зокрема, місця для зберігання речей там недостатньо, бо вона ділить помешкання з хлопцем.

Користувачі тіктока були замилувані таким жестом з боку батька для своєї дочки. Вони написали, що тато – чудова людина, а житло він облаштував просто чарівне.

Як батько переоблаштовував гараж на помешкання: відео

У британському виданні The Sun кажуть, що жити в переобладнаному гаражі батьків зараз популярна тенденція. Це дає можливість заощадити гроші на власне помешкання, не витрачаючи на оренду, і водночас жити приватно.

Річ у тім, що в Британії спостерігається криза вартості життя, тому більш ніж половина людей у віці 23 років і молодші, живуть із батьками.