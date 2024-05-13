Жінка перетворила маленький сарай на затишний будиночок: ось результат

Маргарет Скіфф із штату Мен переоблаштувала крихітний сарай у батьківському саду на затишне житло. Жінка каже, що цей будиночок буде місцем для відпочинку її брата.

Сім'я Маргарет використовувала сарай "для зберігання майже всього", тому він був повністю набитий мотлохом. Жінка почала прибирати в сараї та потрохи облаштовувати в ньому помешкання.

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Колишній сарай тепер затишний будиночок

Раніше в сарай було важко потрапити, бо туди "роками запихали все, що не потрібне було в будинку". Прибирання зайняло цілих два дні. Маргарет зі своєю мамою викинули багато речей, тому що їх погризли миші. А все, що можна було врятувати, вони перенесли в нове сховище.



Маргарет прибирає у сараї / Скриншот відео

Коли сарай нарешті став порожнім, мама з дочкою почали прибирання. Згодом вони навіть замінили одне зі старих вікон сараю і подбали про встановлення сонячної панелі. Після оздоблення екстер'єру сарай став "чимось набагато більшим за місце, де ви хотіли б залишитися на ніч".



Спальний куточок / Скриншот відео

Усередині помешкання є двоспальне ліжко, а шафою слугують полиці, які вже там були. Також жінки облаштували невеликий кухонний куточок.



Кухонний куточок біля вікна / Скриншот відео

Користувачі соцмереж були вражені трансформацією: "Я вважаю, що це чудово. Трансформація дивовижна. Якщо ваш брат не залишиться там надовго, у вас буде заробіток (здавання в оренду – Нерухомість 24) ", "Чудово! Так чарівно!".