Зімбабве планує побудувати "Кібермісто" для місцевих багатіїв

Політичні лідери Зімбабве знайшли спосіб реанімувати місцеву столицю. Залучивши інвестиції в розмірі 60 мільйонів доларів, вони планують звести місто-сателіт, де розташовуватимуться адміністративні споруди.

Наразі відомо, що продовженням столиці стане поселення Маунт-Хемпден. Тут збираються звести будівлю парламенту, штаб-квартиру центрального банку, суди, аукціони, біржу, президентський палац і розкішні вілли. За задумом нове місто буде нагадувати Дубаї.

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"Кібермісто" посеред Зімбабве

Проєкт профінансує мільярдер індійського походження Шахі Ул Малк. Він заявив, що готовий вкласти у проєкт 500 мільйонів доларів. За прогнозами першого інвестора, на реалізацію усього проєкту знадобиться 60 мільярдів доларів.

На ділянці нового міста вже з'являються нові будівлі. Так, китайська сторона профінансувала спорудження нової будівлі парламенту в Маунт-Хемпдені. Подарунок обійшовся у 140 мільйонів доларів та був офіційно відкритий наприкінці листопада 2022 року. Вже зараз сюди переїжджають міністри.



Візуалізації нового міста / Фото Zim Cybercity

Згідно із планом проєкту, тут облаштують пішохідні доріжки, хмарочоси та торгові центри. Доступ до них матиме багатонаціональна група заможних жителів. За словами Уль Малка, 12% із 250 вілл, які будуть збудовані в місті, вже куплені. Він не надав жодних подробиць про покупців, але сказав, що таке житло продається за більш ніж 500 тисяч доларів за об'єкт.

Важливою деталлю нового міста стане сонячна електростанція, без якої не обійтися в країні, де упродовж 19 годин на добу відсутня електроенергія. Економіка міста базуватиметься на блокчейн-технологіях.

Нове місто має стати альтернативою Хараре, який за два десятиліття занепав та перетворився з упорядкованої столиці на розорений та брудний населений пункт. Більшу частину доби тут немає світла, а з кранів, куди провели водопостачання, тече брудна вода. Не краща ситуація з інфраструктурою – дороги в столиці у вибоїнах, комерційні площі заповнені лише на 40%, а центр переповнений вуличними торговцями.



План майбутнього "Кіберміста" / Фото Bloomberg

Експерти занепокоєні облаштуванням нового міста. На їхню думку, це втеча правлячої еліти від бруду і злиднів. Критики проєкту заявляють, що це остання спроба президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви відродити національну економіку. З 2017 року 80-річний чоловік об'їхав увесь світ, намагаючись залучити інвестиції. Однак жодна спроба не принесла суттєвого результату. Валюта Зімбабве впала, відсоткові ставки залишаються найвищими у світі, а річна інфляція становить 244%.

Однак все це, здається, не бентежить Мнангагву. Президент заклав перший камінь у фундамент проєкта 20 липня, заявивши, що він зможе залучити фінансування.