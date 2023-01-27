Известно, что продолжением столицы станет поселение Маунт-Хэмпден. Здесь собираются построить здание парламента, штаб-квартиру центрального банка, суды, аукционы, биржу, президентский дворец и роскошные виллы. По замыслу новый город будет напоминать Дубай.

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"Кибергород" посреди Зимбабве

Проект профинансирует миллиардер индийского происхождения Шахи Ул Малк. Он заявил, что готов вложить в проект 500 миллионов долларов. По прогнозам первого инвестора, на реализацию всего проекта понадобится 60 миллиардов долларов.

На участке нового города появляются новые здания. Так, китайская сторона профинансировала сооружение нового здания парламента в Маунт-Хэмпдене. Подарок обошелся в 140 миллионов долларов и был официально открыт в конце ноября 2022 года. Уже сейчас сюда переезжают министры.



Визуализации нового города / Фото Zim Cybercity

Согласно плану проекта здесь обустроят пешеходные дорожки, небоскребы и торговые центры. Доступ к ним будет иметь многонациональная группа состоятельных жителей. По словам Уль Малка, 12% из 250 вилл, которые будут построены в городе, уже куплены. Он не предоставил никаких подробностей о покупателях, но сказал, что такое жилье продается более чем 500 тысяч долларов за объект.

Важной деталью нового города станет солнечная электростанция, без которой не обойтись в стране, где в течение 19 часов в сутки отсутствует электроэнергия. Экономика города будет базироваться на блокчейн-технологиях.

Новый город должен стать альтернативой Хараре, который за два десятилетия пришел в упадок и превратился из благоустроенной столицы в разоренный и грязный населенный пункт. Большую часть суток здесь нет света, а из кранов, куда провели водоснабжение, течет грязная вода. Не лучше ситуация с инфраструктурой – дороги в столице в выбоинах, коммерческие площади заполнены всего на 40%, а центр переполнен уличными торговцами.



План будущего "Кибергорода" / Фото Bloomberg

Эксперты обеспокоены обустройством нового города. По их мнению, это бегство правящей элиты от грязи и нищеты. Критики проекта заявляют, что это последняя попытка президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы возродить национальную экономику. С 2017 года 80-летний мужчина объехал весь мир, пытаясь привлечь инвестиции. Однако ни одна попытка не принесла ощутимого результата. Валюта Зимбабве упала, процентные ставки остаются самыми высокими в мире, а годовая инфляция составляет 244%.

Однако все это, кажется, не смущает Мнангагву. Президент вложил первый камень в фундамент проекта 20 июля, заявив, что он сможет привлечь финансирование.