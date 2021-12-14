У зірковому районі Лондона продають елітний таунхаус: в чому його особливість

Просторий таунхаус у Лондоні приваблює покупців не стільки своїми зручностями, скільки легендарними історіями, пов'язаними із колишніми власниками сусідніх будівель.

За таунхаус з сімома спальнями в районі Мейфер просять 18,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Розповідаємо з чим пов'язана настільки висока ціна.

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Вулиця видатних осіб

Композитор Джордж Фрідріх Гендель, який написав музику для коронації короля Георга II, жив на вулиці Брук-стріт у будинку під номером 25. Саме в цьому будинку він створив свої найважливіші твори.

Будинок виставлений на продаж за 18,5 мільйонів фунтів стерлінгів / Фото Metro

Згодом вулиця прославилася тим, що тут мешкав найкращий гітарист світу – Джим Хендрікс. З 1968 року музиканту належав будинок під номером 23. Відомо, що однією із перших покупок Хендрікса для будинку стали м'які меблі в сусідньому універмазі John Lewis.

Зовсім поруч, у будинку 67, брати Баррі, Робін та Моріс Гібб, більш відомі як Bee Gees, написали свої найвідоміші хіти.

Що є у будинку, який виставлений на продаж

Інтер'єр у класичному стилі / Фото BNPS

Шестиповерховий будинок, який виставили на продаж, має площу 523 метри квадратних. На першому поверсі розташована велика їдальня та вітальня з видом на великий сад. Також тут є гостьова спальня та ванна кімната. На нижньому рівні обладнана професійна кухня, кабінет, санвузол та 3 сховища.

У всіх кімнатах дерев'яна підлога / Фото BNPS

На третьому поверсі є ще 2 спальні та ванні кімнати. Ще у 2 – можна потрапити, піднявшися на четвертий поверх.

Команда, яка займається продажем нерухомості у цьому районі, назвала помешкання "особливим" – не лише через неймовірні історії колишніх резидентів, які мешкали по сусідству, але й через зручності та великий сад, який перейде новим власникам.