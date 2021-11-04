Чи зміняться ціни на новобудови до кінця року: прогноз експерта

Середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва сповільнила ріст. У жовтні ціна на новобудови зросла на 1,5% у гривні та на 2,5% — у доларах.

Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Також експертка назвала фактори, які вплинуть на ціни.

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До кінця року очікується затишшя

Вікторія Берещак вважає, що до кінця 2021 року зростання цін на новобудови збережеться в межах 2 – 4% на місяць. Це пов'язано з:

зростанням цін на будматеріали;

ситуацією на світовому енергетичному ринку, яка позначається на економіці;

курсом долара, який, за прогнозами експертів, зростатиме;

загальна ситуація в країні, пов'язана з карантинними обмеженнями.

Проте після цього очікується невелике затишшя в ціновій динаміці.

Собівартість будівництва зростає, а будувати собі на збиток сьогодні зважиться хіба що гравець з останньою надією залучити покупця внаслідок демпінгу цін, – додає оглядачка ринку нерухомості.

Водночас девелопери, які будують ліквідні проєкти та демонструють нормальну динаміку на майданчиках, навряд чи підуть на "економічне самогубство".

Очікувати на суттєве зниження цін також не варто. Експертка додає, що наразі для цього немає жодних передумов.

На скільки зросли ціни у 2021 році

Ціна квадрата у новобудовах зросла на 19% у гривні та на 27% — у доларах / Фото pexels

Станом на початок листопада, середня ціна квадрата у новобудовах зросла на 19% у гривні та на 27% – у доларах. При цьому, зростання в категорії "комфорт" становило в середньому 25 – 35%, а в бізнес-класі – від 30 до 40%.

Тому сприяло одразу дві причини – зростання вартості будматеріалів, коли ціни на окремі позиції збільшилися вдвічі, а також зростання інвестиційного попиту через падіння ставок за депозитами та нестабільну економічну ситуацію.

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Важливим фактором було й те, що вкластися у нерухомість наважилося значно більше українців, аніж у 2020 році. Звідси – підігрітий ажіотажний попит.

Виходячи із загальних спостережень, можна стверджувати, що інвестиційний попит на початок листопада поступово вичерпався. Цілком імовірно, що відсутність платоспроможного попиту стане головним фактором стримування різкого подорожчання квадратного метра у 2022 році.