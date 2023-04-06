"Кімната в кімнаті" – це справді досить зручно, практично та стильно. Дізнайтеся, як килими, перегородки, колір та освітлення відіграють ключову роль у зонуванні.

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Що треба врахувати

враховуйте форму кімнати, кількість вікон та дверних отворів;

встановлюйте перегородки так, щоб вони не обмежували простір;

розділіть приміщення за допомогою багатофункціональних складних меблів;

поділіть простір на зони за допомогою кольорів та текстильних акцентів.

Ви також можете використовувати дзеркальні або скляні перегородки, щоб візуально збільшити приміщення.

Як поділити приміщення: методи зонування

Декоруйте. Ви можете оформити кожну зону по-різному, використовуючи контрастні шпалери, підлогове покриття, колірні акценти.

Використовуйте фіранки. Штори надають легкості будь-якому простору. Ви можете використати невагому завісу між деякими зонами в квартирі.

Спальня з вітальнею розділені за допомогою штори / Фото decoratw.com

Використовуйте перегородки. Це найпростіший спосіб поділу простору. Перегородки можуть бути суцільними, різьбленими, високими або низькими; виготовлені зі скла, пластику та тканини. Також можна використовувати дерев'яні балки, бамбукові прути або мотузки, які органічно виглядають у дизайні кантрі, лофт та прованс.

Зонуйте за допомогою меблів. Цей метод варто застосовувати у невеликих квартирах. Високий стелаж чи книжкова шафа чудово розділять домашній офіс від спальні, книгарню від вітальні тощо.

Для розділення кімнати на кілька зон можна використовувати багато способів. Головне – дайте волю своїй фантазії.