Як правильно зонувати приміщення: врахуйте ці найкращі дизайнерські методи
Джерело:room to do
Помешкання з відкритим плануванням зараз дуже популярні, особливо – в новобудовах. Проте це викликає багато питань, зокрема про те, як правильно зонувати приміщення.
"Кімната в кімнаті" – це справді досить зручно, практично та стильно. Дізнайтеся, як килими, перегородки, колір та освітлення відіграють ключову роль у зонуванні.
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Що треба врахувати
- враховуйте форму кімнати, кількість вікон та дверних отворів;
- встановлюйте перегородки так, щоб вони не обмежували простір;
- розділіть приміщення за допомогою багатофункціональних складних меблів;
- поділіть простір на зони за допомогою кольорів та текстильних акцентів.
Ви також можете використовувати дзеркальні або скляні перегородки, щоб візуально збільшити приміщення.
Як поділити приміщення: методи зонування
Декоруйте. Ви можете оформити кожну зону по-різному, використовуючи контрастні шпалери, підлогове покриття, колірні акценти.
Використовуйте фіранки. Штори надають легкості будь-якому простору. Ви можете використати невагому завісу між деякими зонами в квартирі.
Використовуйте перегородки. Це найпростіший спосіб поділу простору. Перегородки можуть бути суцільними, різьбленими, високими або низькими; виготовлені зі скла, пластику та тканини. Також можна використовувати дерев'яні балки, бамбукові прути або мотузки, які органічно виглядають у дизайні кантрі, лофт та прованс.
Зонуйте за допомогою меблів. Цей метод варто застосовувати у невеликих квартирах. Високий стелаж чи книжкова шафа чудово розділять домашній офіс від спальні, книгарню від вітальні тощо.
Для розділення кімнати на кілька зон можна використовувати багато способів. Головне – дайте волю своїй фантазії.