Названі найкращі країни для життя на пенсії: за скільки в кожній із них можна придбати житло

Компанія Visual Capitalist склала рейтинг країн, які найбільше дбають по благополуччя громадян похилого віку. Лідером 2022 року стала Норвегія.

Аби визначити країну, яка найбільше дбає про населення пенсійного віку, аналітики вивчили 4 показники: витрати на здоров'я, якість життя, розмір пенсії та матеріальний добробут.

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Як складали рейтинг

Глобальний пенсійний індекс (GRI) проаналізував 44 країни світу. В рамках дослідження вивчалися такі показники:

Здоров'я : витрати на охорону здоров'я, середня тривалість життя та незастраховані витрати на охорону здоров'я.

: витрати на охорону здоров'я, середня тривалість життя та незастраховані витрати на охорону здоров'я. Якість життя: рівень щастя, якість води та повітря, довкілля, санітарія.

рівень щастя, якість води та повітря, довкілля, санітарія. Матеріальний добробут : дохід на душу населення, рівність доходів і рівень зайнятості.

: дохід на душу населення, рівність доходів і рівень зайнятості. Доходи на пенсії: державний борг, відсоткові ставки, інфляція, управління, податковий тиск тощо.

Куди перебратися після виходу на пенсію

Лідером рейтингу сала Норвегія. Саме ця країна отримала найвищий бал у категорії "Здоров'я" через високу середню тривалість життя, яка становить 83 роки. До того ж тут зафіксована політична стабільність та найнижчий рівень корупції.

Загалом десятка лідерів має такий вигляд:

Норвегія,

Швейцарія,

Ісландія,

Ірландія,

Австралія,

Нова Зеландія,

Люксембург,

Нідерланди,

Данія,

Чехія.



Найкращі країни для виходу на пенсію / Інфографіка Visual Capitalist

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Високі стандарти – високі ціни: за скільки в цих країнах можна купити житло

Вартість житла у світі продовжує зростати. Тому, якщо ви замислилися про переїзд в одну із країн рейтингу, слід врахувати поточні ціни на купівлю та оренду житла.

Норвегія

Оренда 1-кімнатної квартири у центральних регіонах міст обійдеться у середньому в 30 800 гривень на місяць, за межами центру – у 23 350 гривень.

Квадратний метр у квартирі, розташованій в центральних регіонах Осло, Бергена, Ставангера коштує у середньому 177 580 гривень. У віддалених районах – 121 620 гривень.

Швейцарія

Високими є ціни на житло у Швейцарії. Приміром, місячна оренда однокімнатної квартири у Берні обійдеться у 28 500 – 37 386 в залежності від району. У Цюриху ця сума може досягати 58 350 гривень.

Не відрізняються доступністю і квадратні метри, виставлені на продаж, які коливаються в межах 236 320 – 390 500 гривень.

Ісландія

Оренда житла у Рейк'явіку обійдеться ще дорожче. За однокімнатну квартиру у центрі просять в середньому 41 430 гривень, поза – 35 376 гривень. За трикімнатну квартиру доведеться платити цілі 66 300 гривень в місяць, що становить майже половину "квадрату" в привабливих районах столиці Ірландії. Так, ціна за квадратний метр становить 124 840 гривень. Однак у передмісті можна знайти пропозиції за 95 878 гривень.

Ірландія

Для тих, хто хоче орендувати житло в Ірландії, важливо мати дохід не менше 36 868 гривень. Саме стільки коштує оренда у локаціях з розвинутою інфраструктурою. Подекуди можна наткнутися на варіанти від 30 тисяч.

Вартість квадратного метра по країні становить 129 670 гривень, за межами центру – 85 780 гривень.

Австралія

Щоб вирушити на інший континент та орендувати там однокімнатний житловий будинок на місяць, потрібно мати від 25 425 до 33 151 гривні. При цьому купівля обійдеться у цілих 137 719 гривень за 1 квадратний метр.

Нова Зеландія

В залежності від кількості кімнат, Нова Зеландія пропонує під оренду квартири як за 30 тисяч, так і за 20 тисяч гривень. Багатокімнатні варіанти обійдуться в 43 тисячі на місяць.

А ось для купівлі квартири, потрібно трохи відкласти. Квадратний метр у великих містах стартує від 114 тисяч. У менших містах середня вартість становить приблизно 87 200 гривень.

Люксембург

Вартість місячної оренди обійдеться в середньому 35 тисяч – 43 430 гривень. Однак верхня межа значно вища. Ціна квадратного метра по країні становить 246 417 гривень.

Нідерланди

Неоднорідність цін на оренду житла в Нідерландах добре демонструє той факт, що Амстердамі середня вартість однокімнатки становить 51 814 гривні, тоді як аналогічне житло в центрі Амерсфорта можна винайняти за 25 200 гривень. При цьому середня ціна оренди по країні – 28 706 гривень.

Своєю чергою купівля закріпилася на позначці 112 450 гривень за квадратний метр.

Данія

Цінник на оренду житла не дуже відрізняється від сусідів. Однокімнатні варіанти у центральних районах коштують орієнтовно 27 530 гривень.

Медіанна вартість квадратного метра при цьому становить 90 тисяч – 140 900 гривень у залежності від району.

Чехія

Оренда однокімнатної квартири у Празі обійдеться у 18 300 – 23 600 гривень, однак середня ціна по країні становить 15 тисяч гривень.

При цьому Чехія продемонструвала найсуттєвіше зростання вартості нерухомості. Наразі придбати "квадрат" у столиці пропонують у середньому за 168 350 гривень. Ціна по країні дещо нижча – 85 823 гривень за квадратний метр.