Аби визначити країну, яка найбільше дбає про населення пенсійного віку, аналітики вивчили 4 показники: витрати на здоров'я, якість життя, розмір пенсії та матеріальний добробут.

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Як складали рейтинг

Глобальний пенсійний індекс (GRI) проаналізував 44 країни світу. В рамках дослідження вивчалися такі показники:

Здоров'я : витрати на охорону здоров'я, середня тривалість життя та незастраховані витрати на охорону здоров'я.

: витрати на охорону здоров'я, середня тривалість життя та незастраховані витрати на охорону здоров'я. Якість життя: рівень щастя, якість води та повітря, довкілля, санітарія.

рівень щастя, якість води та повітря, довкілля, санітарія. Матеріальний добробут : дохід на душу населення, рівність доходів і рівень зайнятості.

: дохід на душу населення, рівність доходів і рівень зайнятості. Доходи на пенсії: державний борг, відсоткові ставки, інфляція, управління, податковий тиск тощо.

Куди перебратися після виходу на пенсію

Лідером рейтингу сала Норвегія. Саме ця країна отримала найвищий бал у категорії "Здоров'я" через високу середню тривалість життя, яка становить 83 роки. До того ж тут зафіксована політична стабільність та найнижчий рівень корупції.

Загалом десятка лідерів має такий вигляд:

Норвегія,

Швейцарія,

Ісландія,

Ірландія,

Австралія,

Нова Зеландія,

Люксембург,

Нідерланди,

Данія,

Чехія.



Найкращі країни для виходу на пенсію / Інфографіка Visual Capitalist

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Високі стандарти – високі ціни: за скільки в цих країнах можна купити житло

Вартість житла у світі продовжує зростати. Тому, якщо ви замислилися про переїзд в одну із країн рейтингу, слід врахувати поточні ціни на купівлю та оренду житла.

Норвегія

Оренда 1-кімнатної квартири у центральних регіонах міст обійдеться у середньому в 30 800 гривень на місяць, за межами центру – у 23 350 гривень.

Квадратний метр у квартирі, розташованій в центральних регіонах Осло, Бергена, Ставангера коштує у середньому 177 580 гривень. У віддалених районах – 121 620 гривень.

Швейцарія

Високими є ціни на житло у Швейцарії. Приміром, місячна оренда однокімнатної квартири у Берні обійдеться у 28 500 – 37 386 в залежності від району. У Цюриху ця сума може досягати 58 350 гривень.

Не відрізняються доступністю і квадратні метри, виставлені на продаж, які коливаються в межах 236 320 – 390 500 гривень.

Ісландія

Оренда житла у Рейк'явіку обійдеться ще дорожче. За однокімнатну квартиру у центрі просять в середньому 41 430 гривень, поза – 35 376 гривень. За трикімнатну квартиру доведеться платити цілі 66 300 гривень в місяць, що становить майже половину "квадрату" в привабливих районах столиці Ірландії. Так, ціна за квадратний метр становить 124 840 гривень. Однак у передмісті можна знайти пропозиції за 95 878 гривень.

Ірландія

Для тих, хто хоче орендувати житло в Ірландії, важливо мати дохід не менше 36 868 гривень. Саме стільки коштує оренда у локаціях з розвинутою інфраструктурою. Подекуди можна наткнутися на варіанти від 30 тисяч.

Вартість квадратного метра по країні становить 129 670 гривень, за межами центру – 85 780 гривень.

Австралія

Щоб вирушити на інший континент та орендувати там однокімнатний житловий будинок на місяць, потрібно мати від 25 425 до 33 151 гривні. При цьому купівля обійдеться у цілих 137 719 гривень за 1 квадратний метр.

Нова Зеландія

В залежності від кількості кімнат, Нова Зеландія пропонує під оренду квартири як за 30 тисяч, так і за 20 тисяч гривень. Багатокімнатні варіанти обійдуться в 43 тисячі на місяць.

А ось для купівлі квартири, потрібно трохи відкласти. Квадратний метр у великих містах стартує від 114 тисяч. У менших містах середня вартість становить приблизно 87 200 гривень.

Люксембург

Вартість місячної оренди обійдеться в середньому 35 тисяч – 43 430 гривень. Однак верхня межа значно вища. Ціна квадратного метра по країні становить 246 417 гривень.

Нідерланди

Неоднорідність цін на оренду житла в Нідерландах добре демонструє той факт, що Амстердамі середня вартість однокімнатки становить 51 814 гривні, тоді як аналогічне житло в центрі Амерсфорта можна винайняти за 25 200 гривень. При цьому середня ціна оренди по країні – 28 706 гривень.

Своєю чергою купівля закріпилася на позначці 112 450 гривень за квадратний метр.

Данія

Цінник на оренду житла не дуже відрізняється від сусідів. Однокімнатні варіанти у центральних районах коштують орієнтовно 27 530 гривень.

Медіанна вартість квадратного метра при цьому становить 90 тисяч – 140 900 гривень у залежності від району.

Чехія

Оренда однокімнатної квартири у Празі обійдеться у 18 300 – 23 600 гривень, однак середня ціна по країні становить 15 тисяч гривень.

При цьому Чехія продемонструвала найсуттєвіше зростання вартості нерухомості. Наразі придбати "квадрат" у столиці пропонують у середньому за 168 350 гривень. Ціна по країні дещо нижча – 85 823 гривень за квадратний метр.