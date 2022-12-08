10 найкращих будинків 2022 року за версією архітектурного видання Dezeen

Традиційно, підбиваючи підсумки року, архітектурно-дизайнерське видання Dezeen відбирає об'єкти зі всього світу, які найбільше зацікавили читачів. Цьогоріч найпопулярнішим будинком став мультифункціональний простір під землею.

Крім того, у підбірку потрапили інші інноваційні проєкти, зокрема інтроспективний будинок у Мексиці та житло над деревами у Канаді. Який вони мають вигляд – далі.

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Підземний будинок-ресторан у Ямаґуті, Японія. Архітектор – Джунья Ісігамі



Підземний будинок-ресторан у Ямаґуті / Фото Dezeen

Найпопулярнішим будинком у 2022 році, за версією Dezeen, виявився будинок, захований під землею. Замість того, щоб зводити його як традиційні споруди, архітектори вирішили залити бетон у заздалегідь підготовлені отвори у землі. Відтак мультифункціональна будівля, яка служить водночас житловим будинком та рестораном, нагадує підземну печеру з численними лабіринтами.

Mirai House of Arches, Індія. Архітектор – Санджай Пурі



Mirai House of Arches / Фото Dezeen

Будинок для трьох поколінь однієї родини проєктувався з урахуванням індійського клімату: внутрішні приміщення захищені від перегрівання, а затінені тераси дозволяють проводити час на свіжому повітрі у будь-який час доби.

Автор проєкту подбав і про зовнішній вигляд будинку. Арочні отвори, зубчасті стіни та штукатурка землистого кольору ідеально вписується в індійський ландшафт.

"Аналоговий будинок", США. Проєкт – Olson Kundig Architects



"Аналоговий будинок" у США/ Фото Dezeen

Будинок із металу, скла та бетону ідеально вписаний у пейзаж каліфорнійського лісу. Над зовнішнім виглядом об'єкта працювала студія Olson Kundig Architects у співпраці із засновником компанії Faulkner Architects, який був замовником проєкту. Згідно із завданням, команда мала створити якомога більше відкритих просторів для споглядання місцевих краєвидів.

Seabreeze, Велика Британія. Проєкт – RX Architects



Проєкт Seabreeze у Великій Британії / Фото Dezeen

Цей рожевий будинок для відпочинку нагадує прибережні середземноморські проєкти, однак насправді він розташований на вітряному пляжі Камбер-Сендс в Англії. За словами дизайнерів, кольоровий фасад був розроблений, щоб компенсувати похмуре небо над пляжем.

Усередині захований невеликий домашній спа-салон, де власник житла може насолодитися приватною лазнею, сауною та невеликим басейном.

"Ранчо Марфа", США. Проєкт – Lake Flato Architects



"Ранчо Марфа" у США / Фото Dezeen

Будинок серед пустельних пасовищ Техасу розділений на 8 блоків, з'єднаних між собою критим переходом. За словами архітектора, таке планування відтворює ранню архітектуру регіону.

Kappa House, Японія. Проєкт – Archipelago Architects



Kappa House​ / Фото Dezeen

Зеленувато-блакитна смола нанесена на фасад будинку Kappa House у Канаґаві, надає будинку специфічної історичності. Через це виникає враження, наче він стоїть на цьому місці впродовж довгого часу, зливаючися із вуличним пейзажем.

La Piedad, Мексика. Проєкт – Cotaparedes Arquitectos



Будинок La Piedad у Мексиці / Фото Dezeen

Мінімалістський будинок Le Piedad у Мексиці приклад "інтроспективної архітектури". Саме житло приховане за великими стінами. Всередині, окрім будинку, є великий озеленений двір.

MORE Cabin, Канада. Проєкт – Kariouk Architects



Будинок MORE Cabin ​/ Фото Dezeen

Kariouk Architects прагнули кинути виклик визначенню будинку, коли проєктували цей об'єкт у Квебеку. Завдяки крутому підйому резиденція височить над верхівками дерев. А завдяки використанню природних матеріалів для оздоблення фасаду, будинок має затишний та органічний вигляд.

"Каштановий будиночок", Португалія. Архітектор – Жоао Мендес Рібейру



"Каштановий будиночок" у Португалії / Фото Dezeen

Найкомпактніший будинок зі списку зведений у Португалії. Його площа всього лиш 25 квадратних метрів, проте тут помістилися вітальня, кухня, спальне місце та ванна кімната. Конструкції, обшита зсередини теплими фанерними панелями та має невеликий другий рівень, на який можна піднятися сходами.

Особливістю об'єкта є столітнє дерево каштана, яке залишили на ділянці.

8 Yard House, Австралія. Проєкт – студія Bright



8 Yard House​ / Фото Dezeen

У мельбурнському проєкті житлового будинку студія Bright навмисно уникала традиційного планування із одним садом. Натомість автори запропонували концепт розтягнутих по усій ділянці житлових зон.