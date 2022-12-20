Порція натхнення: названі 10 найкращих інтер'єрів 2022 року

Архітектурно-дизайнерське видання Dezeen відібрало 10 інтер'єрів житлових приміщень, які найактивніше обговорювалися читачами впродовж 2022 року. Серед них – квартира зі скляним кубом та квартири, оздобленні натуральними матеріалами.

Підбиваючи підсумки року, автори підбірки наголошують, що цьогоріч у помешканнях домінували спокійні та лаконічні інтер'єри з голими стінами, глазурованою плиткою та великою кількістю зелені.

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Conde Duque в Іспанії від Sierra + De La Higuera

Головною особливістю цієї квартири в Мадриді є підлога, яка візуально розділяє вітальню, кухню та санвузол. Яскрава плитка також використовується на фасаді кухні.

Інтер'єр квартири від іспанської студії / Фото Sierra+De La Higuera

Цікаво, що дизайн інтер'єру опирається на мексиканську та галісійську традицію власників помешкання. Звідси – дерево, теракотові стіни та смарагдова кухня.

"Енергозберігаючий будинок" у Великій Британії від Architecture for London



Квартира для засновника архітектурної студії у Лондоні / Фото Architecture for London

Дизайн-проєкту будинок на півночі Лондона був розроблений для засновника студії Architecture for London Бена Рідлі. Для створення мінімалістичного інтер'єру триповерхового будинку використали фанеру, камінь та вапняну штукатурку.



У будинку використано лише натуральні матеріали / Фото Architecture for London

Будинок енергозберігаючий, а вапняна штукатурка створює повітронепроникний шар, що зменшує втрати тепла.

Twentieth у США від Woods + Dangaran

Будинок Twentieth від лос-анджелеської студії Woods+Dangaran був спроєктований навколо оливкового дерева, якому кілька десятиліть.

Інтер'єр будинку Twentieth / Фото Woods+Dangaran

Усередині будинок прикрашений відкритою білою цеглою, панорамними вікнами та великим травертиновим каміном. Доповнюють ненав'язливу атмосферу дерев'яні панелі, що зустрічаються у всіх житлових приміщеннях.

"Дім дипломата" в Італії від 02A

Квартира в Італії проєктувалася для місцевого дипломата, який часто буває у відрядженнях. Особливістю помешкання є дзеркальні екрани, що оточують невелику ванну кімнату. Студія 02A описує це, як "нематеріальний кубічний об'єкт".



Головною особливістю житла є дзеркальний куб / Фото 02A

У квартирі безліч антикварних меблів, які поєднуються з сучасними дизайнерськими виробами. А яскрава палітра стін контрастує з дерев'яною підлогою.

Помешкання об'єднує кілька стилів / Фото 02A

Gale Apartment у Бразилії від Memola Estudio

При реконструкції студія із Сан-Паулу Memola Estudio вирішила залишити відкритою бетонні деталі будівлі. Про промислове минуле помешкання нагадують і окремі деталі декору.

Архітектори провели реконструкцію житла / Фото Memola Estudio

Важливими елементами помешкання стали мозаїчна кам'яна стіна та місце для картин власників.

"Самотність в лісі", Швеція, проєкт – Norm Architects

Традиційна дерев'яна хатина була перетворена на лаконічний будинок для відпочинку, який данська студія Norm Architects назвала помешканням для простого життя.

Інтер'єр у будинку посеред лісу / Фото Norm Architects

Студія використовувала ніжну палітру кольорів, обравши центральним відтінком ніжний бежевий. Для підлоги та меблів використано дуб. Окрім іншого тут передбачено багато місць для відпочинку.

"Квартира в Іст-Віллідж" у США, проєкт – GRT Architects

Теплі тони, дубове дерево та блискуча керамічна плитка створили у цій нью-йоркській квартирі затишну атмосферу.



Вигляд житла після реставрації / Фото GRT Architects

Студія додала до інтер'єру металеві деталі, створивши стильний контраст з деревом. Ялинковий візерунок на підлозі додає будинку затишку.

Більшість виробів у помешканні виготовленні із дуба / Фото GRT Architects

Riverside Tower у Бельгії від Okami Architecten

Розташована всередині 20-поверхової вежі в Антверпені, дворівнева квартира Riverside Tower була відремонтована співзасновником студії Okami Architecten.

Дизайн створювався для проживання співзасновника студії Okami Architecten / Фото Okami Architecten

В результаті вийшла сучасна квартира, в якій відкриті бетонні стіни поєднуються з яскравими акцентами та сучасними меблями, а також великою кількістю кімнатних рослин, що пожвавлюють сірий інтер'єр.

"Квартира в Токіо" у Японії від OEO Studio



"Квартира в Токіо" відрізняється плавними меблями / Фото OEO Studio

Студія OEO Studio з Копенгагена опиралася на поєднання скандинавського та японського стилю. Це допомогло створити безліч цікавих деталей.

Інтер'єр. що поєднує японський та скандинавський стиль / Фото OEO Studio

Тут вдалося створити стіну з утрамбованою землею та вбудовані бетонні сидіння у передпокої. Меблі, із дуба і сосни нагадують Скандинавію, а для колон, що розділяють вітальню та кухню, використовувався японський камінь Ōya.

West Bend House в Австралії від Brave New Eco

Студія Brave New Eco прагнула створити "вічний будинок", наповнивши його екологічно чистими матеріалами.



West Bend House в Австралії / Фото Brave New Eco

Також у будинку чимало деталей насиченого кольору, зокрема зелений диван та фіолетові штори у вітальні. Не менш цікавою є ванна кімната із сапфіровою плиткою.

Інтер'єр "вічного будинку в Австралії" / Фото Brave New Eco