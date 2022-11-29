Як заявив генеральний директор компанії Натта Кахапана, пандемія Covid-19 не вплинула на лідерські позиції Бангкока, проте понизила популярність провінції Чіангмай.
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В яких провінціях Таїланду купують житло іноземці
Згідно із дослідженням, у десятку провінцій Таїланду за кількістю іноземних покупців нерухомості увійшли:
- Бангкок (вартість квартири – 5 681 євро за квадратний метр),
- Чонбурі (2103 євро за квадратний метр),
- Пхукет (1 939 євро за квадратний метр),
- Самут-Пракан (1 938 євро за квадратний метр),
- Чіангмай (2 301 євро за квадратний метр),
- Прачуап Кірі Хан (2 358 євро за квадратний метр),
- Патхум Тані (921 євро за квадратний метр),
- Пхетчабурі (1 653 євро за квадратний метр),
- Районг (523 євро за квадратний метр),
- Нонтхабурі (1 502 євро за квадратний метр).
Бангкок залишається найпопулярнішим регіоном серед іноземців / Фото Unsplash
За словами Натта Кахапана, найактивнішими покупцями з 2018 року є громадяни Китаю. Далі йдуть росіяни, американці, британці та німці. При цьому у Бангкоку більшість покупців вихідці із Японії, Європейського Союзу, Великої Британії і США.
За даними Knight Frank, протягом 2018 – 2022 років іноземні покупці придбали 48 743 об'єктів нерухомості. Зокрема, у 2022 було підписано 5 888 угод на суму 275,651 мільйона тайських батів.