Как заявил генеральный директор компании Натта Кахапана, пандемия Covid-19 не повлияла на лидерские позиции Бангкока, однако снизила популярность провинции Чиангмай.
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В каких провинциях Таиланда покупают жилье иностранцы
Согласно исследованию, в десятку провинций Таиланда по количеству иностранных покупателей недвижимости вошли:
- Бангкок (стоимость квартиры – 5 681 евро за квадратный метр),
- Чонбури (2 103 евро за квадратный метр),
- Пхукет (1 939 евро за квадратный метр),
- Самут-пракан (1 938 евро за квадратный метр),
- Чиангмай (2 301 евро за квадратный метр),
- Прачуап Кири Хан (2 358 евро за квадратный метр),
- Патхум Тани (921 евро за квадратный метр),
- Пхетчабури (1 653 евро за квадратный метр),
- Районг (523 евро за квадратный метр),
- Нонтхабури (1 502 евро за квадратный метр).
Бангкок остается самым популярным регионом среди иностранцев / Фото Unsplash
По словам Натта Кахапана, наиболее активными покупателями с 2018 года являются граждане Китая. Далее следуют россияне, американцы, британцы и немцы. При этом в Бангкоке большинство покупателей выходцы из Японии, Европейского Союза, Великобритании и США.
По данным Knight Frank, в течение 2018 – 2022 годов иностранные покупатели приобрели 48 743 объекта недвижимости. В частности, в 2022 году было подписано 5 888 соглашений на сумму 275,651 миллиона тайских батов.