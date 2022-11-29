Как заявил генеральный директор компании Натта Кахапана, пандемия Covid-19 не повлияла на лидерские позиции Бангкока, однако снизила популярность провинции Чиангмай.

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В каких провинциях Таиланда покупают жилье иностранцы

Согласно исследованию, в десятку провинций Таиланда по количеству иностранных покупателей недвижимости вошли:

Бангкок (стоимость квартиры – 5 681 евро за квадратный метр), Чонбури (2 103 евро за квадратный метр), Пхукет (1 939 евро за квадратный метр), Самут-пракан (1 938 евро за квадратный метр), Чиангмай (2 301 евро за квадратный метр), Прачуап Кири Хан (2 358 евро за квадратный метр), Патхум Тани (921 евро за квадратный метр), Пхетчабури (1 653 евро за квадратный метр), Районг (523 евро за квадратный метр), Нонтхабури (1 502 евро за квадратный метр).



Бангкок остается самым популярным регионом среди иностранцев / Фото Unsplash

По словам Натта Кахапана, наиболее активными покупателями с 2018 года являются граждане Китая. Далее следуют россияне, американцы, британцы и немцы. При этом в Бангкоке большинство покупателей выходцы из Японии, Европейского Союза, Великобритании и США.

По данным Knight Frank, в течение 2018 – 2022 годов иностранные покупатели приобрели 48 743 объекта недвижимости. В частности, в 2022 году было подписано 5 888 соглашений на сумму 275,651 миллиона тайских батов.