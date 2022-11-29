Аналітики назвали 10 найпопулярніших міст Таїланду серед іноземних покупців житла

Згідно із даними агентства нерухомості Knight Frank Thailand, Бангкок залишається найпопулярнішим регіоном серед іноземців, які прибувають у Таїланд. Саме тут зафіксовано найбільше угод з нерухомістю у 2022 році.

Як заявив генеральний директор компанії Натта Кахапана, пандемія Covid-19 не вплинула на лідерські позиції Бангкока, проте понизила популярність провінції Чіангмай.

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В яких провінціях Таїланду купують житло іноземці

Згідно із дослідженням, у десятку провінцій Таїланду за кількістю іноземних покупців нерухомості увійшли:

Бангкок (вартість квартири – 5 681 євро за квадратний метр), Чонбурі (2103 євро за квадратний метр), Пхукет (1 939 євро за квадратний метр), Самут-Пракан (1 938 євро за квадратний метр), Чіангмай (2 301 євро за квадратний метр), Прачуап Кірі Хан (2 358 євро за квадратний метр), Патхум Тані (921 євро за квадратний метр), Пхетчабурі (1 653 євро за квадратний метр), Районг (523 євро за квадратний метр), Нонтхабурі (1 502 євро за квадратний метр).



Бангкок залишається найпопулярнішим регіоном серед іноземців / Фото Unsplash

За словами Натта Кахапана, найактивнішими покупцями з 2018 року є громадяни Китаю. Далі йдуть росіяни, американці, британці та німці. При цьому у Бангкоку більшість покупців вихідці із Японії, Європейського Союзу, Великої Британії і США.

За даними Knight Frank, протягом 2018 – 2022 років іноземні покупці придбали 48 743 об'єктів нерухомості. Зокрема, у 2022 було підписано 5 888 угод на суму 275,651 мільйона тайських батів.