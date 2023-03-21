Професійним хантером унікальних будівель є фотограф Alex Menn, який ділиться у своєму твіттері неймовірними знахідками. Його найкращі роботи дивіться у нашій добірці.
Цікаво Як виглядає будинок після пожежі, який продали за 1,5 мільйона доларі
10 закинутих будинків, від яких перехоплює подих
Старовинний зелений будинок
Фото Alex Menn
Колись ця скляна фортеця була ботанічним садом в Італії
Фото Alex Menn
Покинута споруда: колись тут була школа
Фото Alex Menn
Круїзний лайнер, який вже нікуди не подорожує. Тепер він ховається під землю в оточенні пальм
Фото Alex Menn
Самотній замок в ірландських краях
Фото Alex Menn
Колись витвір мистецтва, а зараз покинута каплиця десь у Франції
Фото Alex Menn
Готель Del Salto в Колумбії з роками зливається з природою
Фото Alex Menn
Ще один загублений у часі італійський замок
Фото Alex Menn
Готична церква в Португалії в обіймах місцевої природи
Фото Alex Menn
Загублений маєток в ірландських лісах
Фото Alex Menn