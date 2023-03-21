Професійним хантером унікальних будівель є фотограф Alex Menn, який ділиться у своєму твіттері неймовірними знахідками. Його найкращі роботи дивіться у нашій добірці.

Цікаво Як виглядає будинок після пожежі, який продали за 1,5 мільйона доларі

10 закинутих будинків, від яких перехоплює подих

Старовинний зелений будинок


Фото Alex Menn

Колись ця скляна фортеця була ботанічним садом в Італії


Фото Alex Menn

Покинута споруда: колись тут була школа


Фото Alex Menn

Круїзний лайнер, який вже нікуди не подорожує. Тепер він ховається під землю в оточенні пальм


Фото Alex Menn

Самотній замок в ірландських краях


Фото Alex Menn

Колись витвір мистецтва, а зараз покинута каплиця десь у Франції


Фото Alex Menn

Готель Del Salto в Колумбії з роками зливається з природою


Фото Alex Menn

Ще один загублений у часі італійський замок


Фото Alex Menn

Готична церква в Португалії в обіймах місцевої природи


Фото Alex Menn

Загублений маєток в ірландських лісах

Фото Alex Menn