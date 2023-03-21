Профессиональным хантером уникальных достопримечательностей является фотограф Alex Menn, который делится в своем твиттере невероятными находками. Его лучшие работы смотрите в нашей подборке.
Интересно Как выглядит дом после пожара, который продали за 1,5 миллиона долларов
10 заброшенных домов, от которых перехватывает дыхание
Старинный зеленый дом
Фото Alex Menn
Когда-то эта стеклянная крепость была ботаническим садом в Италии
Фото Alex Menn
Заброшенная постройка: когда-то здесь была школа
Фото Alex Menn
Круизный лайнер, уже никуда не путешествующий. Теперь он прячется под землю в окружении пальм
Фото Alex Menn
Одинокий замок в ирландских краях
Фото Alex Menn
Когда-то произведение искусства, а сейчас заброшенная часовня где-то во Франции
Фото Alex Menn
Отель Del Salto в Колумбии с годами сливается с природой
Фото Alex Menn
Еще один потерянный во времени итальянский замок
Фото Alex Menn
Готическая церковь в Португалии в объятиях местной природы
Фото Alex Menn
Утерянное имение в ирландских лесах
Фото Alex Menn