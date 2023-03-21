Профессиональным хантером уникальных достопримечательностей является фотограф Alex Menn, который делится в своем твиттере невероятными находками. Его лучшие работы смотрите в нашей подборке.

Интересно Как выглядит дом после пожара, который продали за 1,5 миллиона долларов

10 заброшенных домов, от которых перехватывает дыхание

Старинный зеленый дом


Фото Alex Menn

Когда-то эта стеклянная крепость была ботаническим садом в Италии


Фото Alex Menn

Заброшенная постройка: когда-то здесь была школа


Фото Alex Menn

Круизный лайнер, уже никуда не путешествующий. Теперь он прячется под землю в окружении пальм


Фото Alex Menn

Одинокий замок в ирландских краях


Фото Alex Menn

Когда-то произведение искусства, а сейчас заброшенная часовня где-то во Франции


Фото Alex Menn

Отель Del Salto в Колумбии с годами сливается с природой


Фото Alex Menn

Еще один потерянный во времени итальянский замок


Фото Alex Menn

Готическая церковь в Португалии в объятиях местной природы


Фото Alex Menn

Утерянное имение в ирландских лесах

Фото Alex Menn