Загублені у часі: 10 унікальних будівель, які дивом вдалось віднайти

21 березня 2023, 17:56
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Джерело:

Твіттер Alex Menn

На планеті Земля є чимало закинутих витворів архітектури, які з року в рік загрібає у свої тенета природа. Вони обростають травою, щільно ховаються за деревами та продовжують існувати лише на фото.

Професійним хантером унікальних будівель є фотограф Alex Menn, який ділиться у своєму твіттері неймовірними знахідками. Його найкращі роботи дивіться у нашій добірці.

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10 закинутих будинків, від яких перехоплює подих 

Старовинний зелений будинок


Фото Alex Menn

Колись ця скляна фортеця була ботанічним садом в Італії


Фото Alex Menn

Покинута споруда: колись тут була школа


Фото Alex Menn

Круїзний лайнер, який вже нікуди не подорожує. Тепер він ховається під землю в оточенні пальм


Фото Alex Menn

Самотній замок в ірландських краях


Фото Alex Menn

Колись витвір мистецтва, а зараз покинута каплиця десь у Франції 


Фото Alex Menn

Готель Del Salto в Колумбії з роками зливається з природою


Фото Alex Menn

Ще один загублений у часі італійський замок


Фото Alex Menn

Готична церква в Португалії в обіймах місцевої природи


Фото Alex Menn

Загублений маєток в ірландських лісах

Фото Alex Menn

Автор: Ірина Бенцак