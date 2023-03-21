Загублені у часі: 10 унікальних будівель, які дивом вдалось віднайти
21 березня 2023, 17:56Читать новость на русском
Джерело:Твіттер Alex Menn
На планеті Земля є чимало закинутих витворів архітектури, які з року в рік загрібає у свої тенета природа. Вони обростають травою, щільно ховаються за деревами та продовжують існувати лише на фото.
Професійним хантером унікальних будівель є фотограф Alex Menn, який ділиться у своєму твіттері неймовірними знахідками. Його найкращі роботи дивіться у нашій добірці.
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