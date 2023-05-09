Баланс класики і традицій чи ультрасучасний витвір – це завжди дилема для митців, які починають творити мистецтво. Ці творці обрали свій шлях і кожен з них неймовірний.

Дізнайтесь Контролювати забудову стане легше: девелопер про відкриття реєстру об'єктів будівництва

Унікальний монастир Острог у Чорногорії, який розташований на висоті близько 900 метрів над рівнем моря



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А це вже приватний будинок: творці надихались класичними будиночками на дереві

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Серед скель та в оточенні природи загубилась ця скляна споруда



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Ще один асиметричний витвір сучасного архітектурного мистецтва



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Ця будівля створена для того, щоб ви у ній розчинились в обіймах природи



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Два навіки розлучені задумом архітектора гіганти



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Панорамні вікна, які дозволяють у кожному куточку будинку милуватися краєвидами



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Цей ансамбль кам'яних споруд вражає своєю величністю



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Мінімалізм може виглядати вишукано та дорого, якщо за його втілення беруться професіонали



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В обіймах природи та атмосфері повноцінного відключення від проблем



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Цю споруду ховає від світу та людського ока сама природа



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У реальність цього витвору складно повірити

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