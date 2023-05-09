Баланс классики и традиций или ультрасовременное произведение – это всегда дилемма для художников, начинающих творить искусство. Эти творцы выбрали свой путь и каждый из них невероятный.
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Уникальный монастырь Острог в Черногории, расположенный на высоте около 900 метров над уровнем моря
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А это уже частный дом: создатели вдохновлялись классическими домиками на дереве
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Среди скал и в окружении природы потерялось это стеклянное сооружение
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Еще одно асимметричное произведение современного архитектурного искусства
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Это здание создано для того, чтобы вы в нем растворились в объятиях природы
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Два навека разлучены замыслом архитектора гиганты
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Панорамные окна, позволяющие в каждом уголке дома любоваться видами
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Этот ансамбль каменных сооружений поражает своим величеством
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Минимализм может выглядеть изысканно и дорого, если за его воплощение берутся профессионалы
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В объятиях природы и атмосфере полноценного отключения от проблем
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Это сооружение скрывает от мира и человеческого глаза сама природа
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В реальность этого произведения сложно поверить
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