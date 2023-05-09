Баланс классики и традиций или ультрасовременное произведение – это всегда дилемма для художников, начинающих творить искусство. Эти творцы выбрали свой путь и каждый из них невероятный.

Узнайте Контролировать застройку станет легче: девелопер об открытии реестра объектов строительства

Уникальный монастырь Острог в Черногории, расположенный на высоте около 900 метров над уровнем моря



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А это уже частный дом: создатели вдохновлялись классическими домиками на дереве

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Среди скал и в окружении природы потерялось это стеклянное сооружение



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Еще одно асимметричное произведение современного архитектурного искусства



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Это здание создано для того, чтобы вы в нем растворились в объятиях природы



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Два навека разлучены замыслом архитектора гиганты



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Панорамные окна, позволяющие в каждом уголке дома любоваться видами



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Этот ансамбль каменных сооружений поражает своим величеством



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Минимализм может выглядеть изысканно и дорого, если за его воплощение берутся профессионалы



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В объятиях природы и атмосфере полноценного отключения от проблем



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Это сооружение скрывает от мира и человеческого глаза сама природа



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В реальность этого произведения сложно поверить

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