В існування цих будинків складно повірити: 12 неймовірних споруд

Архітектурне мистецтво не має жодних кордонів: від будинків в пустелі до унікальних ансамблів посеред центру міста – ці архітектори точно знають, як здивувати.
Баланс класики і традицій чи ультрасучасний витвір – це завжди дилема для митців, які починають творити мистецтво. Ці творці обрали свій шлях і кожен з них неймовірний.
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Унікальний монастир Острог у Чорногорії, який розташований на висоті близько 900 метрів над рівнем моря
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А це вже приватний будинок: творці надихались класичними будиночками на дереві
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Серед скель та в оточенні природи загубилась ця скляна споруда
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Ще один асиметричний витвір сучасного архітектурного мистецтва
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Ця будівля створена для того, щоб ви у ній розчинились в обіймах природи
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Два навіки розлучені задумом архітектора гіганти
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Панорамні вікна, які дозволяють у кожному куточку будинку милуватися краєвидами
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Цей ансамбль кам'яних споруд вражає своєю величністю
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Мінімалізм може виглядати вишукано та дорого, якщо за його втілення беруться професіонали
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В обіймах природи та атмосфері повноцінного відключення від проблем
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Цю споруду ховає від світу та людського ока сама природа
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У реальність цього витвору складно повірити
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