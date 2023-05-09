В існування цих будинків складно повірити: 12 неймовірних споруд

9 травня 2023, 21:16
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Джерело:

Boredpanda

Архітектурне мистецтво не має жодних кордонів: від будинків в пустелі до унікальних ансамблів посеред центру міста – ці архітектори точно знають, як здивувати.

Баланс класики і традицій чи ультрасучасний витвір – це завжди дилема для митців, які починають творити мистецтво. Ці творці обрали свій шлях і кожен з них неймовірний.

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Унікальний монастир Острог у Чорногорії, який розташований на висоті близько 900 метрів над рівнем моря


Фото Boredpanda

А це вже приватний будинок: творці надихались класичними будиночками на дереві

Фото Boredpanda

Серед скель та в оточенні природи загубилась ця скляна споруда


Фото Boredpanda

Ще один асиметричний витвір сучасного архітектурного мистецтва


Фото Boredpanda

Ця будівля створена для того, щоб ви у ній розчинились в обіймах природи


Фото Boredpanda

Два навіки розлучені задумом архітектора гіганти


Фото Boredpanda

Панорамні вікна, які дозволяють у кожному куточку будинку милуватися краєвидами


Фото Boredpanda

Цей ансамбль кам'яних споруд вражає своєю величністю


Фото Boredpanda

Мінімалізм може виглядати вишукано та дорого, якщо за його втілення беруться професіонали


Фото Boredpanda

В обіймах природи та атмосфері повноцінного відключення від проблем


Фото Boredpanda

Цю споруду ховає від світу та людського ока сама природа


Фото Boredpanda

У реальність цього витвору складно повірити

Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак