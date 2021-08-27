Такі рослини також стануть оригінальним декором. Про три найпопулярніших варіанти поговоримо далі.

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Венерина мухоловка

Мабуть, найвідоміша рослина-хижак. Венерина заманює мух і комарів до свого барвистого листя-пастки, які чимось нагадують щелепи. Після того як комаха потрапляє до "лап" мухоловки, рослина виділяє спеціальні ферменти. Це дозволяє отримати з жертви поживні речовини. Комаха може перетравлюватися протягом декількох днів, після чого стулки рослини відкриваються в очікуванні нової жертви.

Венерина мухоловка любить розсіяне світло і температуру до 25 градусів. Ґрунт завжди має бути вологим (використовуйте піддон і дистильовану воду).

Венерина мухоловка – мисливиця на комах / Фото flowersadvice

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Жирянка

Ця зелена рослина з невеликими квітами та листям, яке приваблює комах. Жертви, потрапляючи на листя, заплутуються в липких волосках. Після цього рослина виділяє ферменти для перетравлення комахи. Жирянка любить високу вологість, тому рекомендується регулярний полив (раз на два дні влітку і раз на тиждень взимку) і розсіяне світло.

Зверніть увагу: волога не має потрапляти на листя рослини.

Комахи, потрапляючи на листя рослини, опиняються у полоні / Фото flowertimes

Росянка

Ця рослина заманює комах своїм виглядом. На краях її листя – крапельки липкої рідини, які нагадують росу. Після того як жертва потрапляє на поверхню, листя скручуються. Перетравлюється комаха близько 2 – 3 днів. Росянка любить розсіяне світло та регулярний полив дистильованою водою. Ґрунт завжди має бути трохи вологим.

Росянка виглядає оригінально й стане красивим елементом інтер'єру / Фото flowersadvice