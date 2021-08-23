4 причини, чому вам потрібно позбутися від зайвих меблів у квартирі

Ні для кого не секрет, що останніми роками у трендах – мінімалізм. Інтер'єр не є винятком.

У житловій нерухомості має бути багато повітря, світла та вільного простору. Чому слід прибрати зайві меблі вдома – читайте далі.

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Простір

Коли у квартирі кожен кут заставлений меблями, вона нагадує склад непотрібних речей. Відмова від зайвих предметів дозволить зручно пересуватися і комфортно себе почувати. Ще один важливий момент: використовуйте меблі за розміром. Якщо приміщення маленьке, слід вибирати компактні варіанти або ліжка-трансформери.

Візуальний шум

Коли у кімнаті багато меблів для відкритого зберігання (стелажі, полиці, шафки), це створює візуальний шум. Житло виглядає перевантаженим. Дрібні меблі краще прибрати. За необхідності їх можна замінити на лаконічні закриті системи зберігання.

Чим менше меблів в інтер'єрі – тим вільнішим буде простір / Фото pinterest

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Прибирання

Ще один аргумент для позбавлення від зайвих меблів – прибирання. На сьогодні є можливість використовувати тільки необхідні предмети. Найчастіше це закриті системи зберігання. Це полегшить прибирання та зменшить кількість пилу на поверхнях.

Екологічність

Під час виробництва меблів використовуються різні хімічні речовини. Вони можуть негативно впливати на здоров'я людини та викликати алергічну реакцію. Тому, позбувшись від непотрібного, можна підтримувати тренд на екологічність і піклуватися про здоров'я.

Позбавтеся від непотрібного вдома / Фото pinterest