Багато хто починає швидко робити ремонти, щоб підвищити ціну. Однак є рішення, на які лише витратяться кошти – про три з них читайте далі.

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Капітальний ремонт

Навіть якщо ваша квартира у поганому стані, робити капітальний ремонт не рекомендується. Цей процес дуже дорогий і витратний, тому не окупиться при продажу. Ви можете зробити косметичні роботи, які обійдуться дешевше, але дозволять освіжити житло. Також не забудьте зробити генеральне прибирання.

Складні рішення й дорогі матеріали

Кожен покупець, як правило, вносить зміни у дизайн квартири на свій розсуд. Йому можуть не сподобатися дизайнерські шпалери та багатоярусні стелі. В цьому випадку краще підбирати лаконічне озлоблення та прості рішення. Так буде простіше знайти покупця.

Незвичайний дизайн може сподобатися не всім / Фото ivd

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Палітра кольорів

Звичайно ж, смаки у всіх різні – хтось хоче червоні стіни, хтось – сині. Все це краще робити у тому випадку, якщо ви не плануєте продаж квартири. Інакше знайти однодумця буде важко. Використовуйте нейтральну палітру – білий, сірий, бежевий. Їх можна комбінувати з різними кольорами, тому покупець знайдеться швидше.

Нейтральні відтінки дозволять швидше знайти покупця / Фото pinterest