Гарячі пропозиції: маленькі будиночки за ціною до 200 тисяч доларів у США
Джерело:Realtor
Це наймиліша добірка будинків, яка тільки може бути. Усі п'ять помешкань не лише чудові на вигляд та мають затишне розташування, а й коштують недорого.
Розкидані по всій країні: від Мен до Каліфорнії. Кожен з будинків має своєрідний шарм, що так і манить до себе. Найкраще в усіх помешканнях жити влітку, в гарну й сонячну погоду.
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Мадісон, Мен
- Ціна: 142 тисячі доларів
Це, мабуть, одне з найчарівніших маленьких житлових помешкань, які ми коли-небудь бачили! Дім розташований в історичному районі Лейквуд і займає площу всього 34 квадратних метрів.
У ньому є спальня та ванна кімната, милий маленький ґанок, на якому ви можете сьорбати каву вранці.
Гебер-Овергаард, Аризона
- Ціна: 126 900 доларів
Будинок з ідеальним ґанком та гідромасажною ванною на свіжому повітрі – що може бути краще? Якщо брати до уваги площу помешкання – 37 квадратних метрів – то тут є всього дуже багато.
На верхньому поверсі є дві спальні, в тому числі основна з вбудованим комодом, а внизу ви знайдете повноцінну ванну кімнату, сучасну кухню і вітальню з електричним каміном.
Твентінайн-Палмс, Каліфорнія
- Ціна: 165 тисяч доларів
Це крихітне житло збудували ще в 1960 році. Згодом інтер'єр оновили та облаштували все в ретро-стилі. Тут є спальня та кухня, площа житла – 37 квадратних метрів.
Кларксвілл, Джорджія
- Ціна: 169 тисяч доларів
Це всього за два кроки від мальовничого озера Бертон. У будинку площею 36 квадратних метрів є дві спальні, великий ґанок і внутрішній дворик. Тут є багато місця для відпочинку та розваг просто неба.
Індіанола, Юта
- Ціна: 119 тисяч доларів
Відпочинок у сільському стилі: будиночок розташований на лісовій ділянці 3,6 акра. Він має площу 26 квадратних метрів, вміщує одну спальню та вітальню. Тут немає ні ванної кімнати, ні кухні, тож новим власникам треба буде трохи попрацювати.