П'ять бюджетних будинків у США: перегляньте ці варіанти за ціною до 400 тисяч доларів

У різних штатах Америки пропонують цікаві будинки – барндомініуми. Вони часто коштують дешевше за звичайні помешкання, але не є значно гіршими. Інколи навіть можна сказати навпаки.

Барндомініум – це металевий амбар або подібна до сараю споруда з металевим сайдингом, яку частково або повністю перетворили на мебльований будинок або житлову зону. Цей тип будинків часто розміщений на ділянці пристойного розміру, тому має багато внутрішнього простору.

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Великим плюсом барндомініумів є те, що вони часто мають скромні ціни. Ось п'ять чудових прикладів за цінами до 400 тисяч доларів, які зараз є на ринку нерухомості. Деякі з них мають подвійне призначення, тобто облаштовані і як житло, і як місце праці.

Вічіта, Канзас

Ціна: 399 900 доларів

Двокімнатний будинок, який має як житлові, так і комерційні приміщення / Фото Realtor

Грінбрір, Арканзас

Ціна: 369 500 доларів

Барндомініум із трьома спальнями та двома ванними кімнатами / Фото Realtor

Маунт-Зайон, Іллінойс

Ціна: 359 тисяч доларів

Головний будинок з трьома спальнями та окремий гараж-сарай / Фото Realtor

Кончо, Аризона

Ціна: 329 900 доларів

Барндомініум зі скромним екстер'єром, що вміщує три спальні та дві ванні кімнати / Фото WMAR

Кайл, Техас

Ціна: 375 тисяч доларів

Сучасний будинок 2014 року з двома кухнями та балконом / Фото Realtor