Барндоминиум – это металлический амбар или подобное сараю сооружение с металлическим сайдингом, которое частично или полностью превратили в меблированный дом или жилую зону. Этот тип домов часто расположен на участке приличного размера, поэтому имеет много внутреннего пространства.

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Большим плюсом барндоминиумов является то, что у них часто есть скромные цены. Вот пять отличных примеров по ценам до 400 тысяч долларов, которые сейчас есть на рынке недвижимости. Некоторые из них имеют двойное предназначение, то есть обустроены и как жилье, и как место работы.

Вичита, Канзас

Цена: 399 900 долларов

Двухкомнатный дом, который имеет как жилые, так и коммерческие помещения / Фото Realtor

Гринбрир, Арканзас

Цена: 369 500 долларов

Барндоминиум с тремя спальнями и двумя ванными комнатами / Фото Realtor

Маунт-Зайон, Иллинойс

Цена: 359 тысяч долларов

Главный дом с тремя спальнями и отдельный гараж-сарай / Фото Realtor

Кончо, Аризона

Цена: 329 900 долларов

Барндоминиум со скромным экстерьером, вмещающий три спальни и две ванные комнаты / Фото WMAR

Кайл, Техас

Цена: 375 тысяч долларов

Современный дом 2014 года с двумя кухнями и балконом / Фото Realtor