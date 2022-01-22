Щоб з'ясувати, чи не захаращують ваш простір побутові деталі, ділимося списком найрозповсюдженіших помилок.
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Магніти на холодильнику
Холодильник без магнітів виглядає естетичніше / Фото Unsplash
Дизайнери інтер'єрів застерігають, що магніти з різних куточків світу, дитячий алфавіт та стікери із нагадуваннями, які ми так любимо вішати на холодильник, є абсолютно недоречними в сучасній кухні. Якщо ви хочете створити простір, в якому це й справді виглядатиме доречно, передбачте спеціальну дошку для магнітів.
Побутова хімія
Засоби для чищення завжди повинні бути під рукою, тому прибирати їх у віддалене місце – не вихід. Натомість дизайнери радять перелити засоби для миття посуду в красиві дозатори або реалізувати приховану систему зберігання в мийці.
Аксесуари для домашніх тварин
Обирайте меблі для тварин відповідно до загальної стилістики оселі / Фото Unsplash
Існують акуратні меблі та аксесуари для тварин, але потрібно дуже постаратися, щоб їх знайти. Тому більшість господарів купують те, що пропонують в зоомагазинах, змирившись з тим, що знайдений елемент, хоч і вибиватиметься із загальної концепції квартири, проте принесе радість домашнім улюбленцям.
Насправді господарям тварин достатньо розширити список магазинів з відповідними товарами. На одному із них вдасться знайти нейтральні аксесуари. Також можна зробити меблі на замовлення. Це буде коштувати трішки дорожче, зате не доведеться терпіти некрасивий елемент у будинку.
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Прасувальна дошка посеред вітальні
Прасувальну дошку часто просто не прибирають і залишають стояти посеред кімнати, паралельно складуючи на неї повсякденний одяг. Якщо це ваш сценарій, спробуйте переформатувати меблі, облаштувавши спеціальний відсік, де буде зберігатися висувна дошка для прасування.
Взуття у передпокої
Облаштуйте розумне зберігання взуття в коридорі / Фото Unsplash
Через відсутність спеціальної системи зберігання, взуття хаотично накопичуватиметься у коридорі. Звісно, це псуватиме вигляд помешкання. Щоб взуття не вносило безладу у ваш будинок, встановіть тумбу або пуфи із ящиками.