Щоб з'ясувати, чи не захаращують ваш простір побутові деталі, ділимося списком найрозповсюдженіших помилок.

До теми З оздобленням чи без: яку квартиру купити, щоб заощадити час та кошти

Магніти на холодильнику Холодильник без магнітів виглядає естетичніше / Фото Unsplash Дизайнери інтер'єрів застерігають, що магніти з різних куточків світу, дитячий алфавіт та стікери із нагадуваннями, які ми так любимо вішати на холодильник, є абсолютно недоречними в сучасній кухні. Якщо ви хочете створити простір, в якому це й справді виглядатиме доречно, передбачте спеціальну дошку для магнітів. Побутова хімія Засоби для чищення завжди повинні бути під рукою, тому прибирати їх у віддалене місце – не вихід. Натомість дизайнери радять перелити засоби для миття посуду в красиві дозатори або реалізувати приховану систему зберігання в мийці.

Аксесуари для домашніх тварин

Обирайте меблі для тварин відповідно до загальної стилістики оселі / Фото Unsplash

Існують акуратні меблі та аксесуари для тварин, але потрібно дуже постаратися, щоб їх знайти. Тому більшість господарів купують те, що пропонують в зоомагазинах, змирившись з тим, що знайдений елемент, хоч і вибиватиметься із загальної концепції квартири, проте принесе радість домашнім улюбленцям.

Насправді господарям тварин достатньо розширити список магазинів з відповідними товарами. На одному із них вдасться знайти нейтральні аксесуари. Також можна зробити меблі на замовлення. Це буде коштувати трішки дорожче, зате не доведеться терпіти некрасивий елемент у будинку.

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Прасувальна дошка посеред вітальні