5 деталей, які можуть зруйнувати навіть найдорожчий інтер'єр

Ви могли ніколи не звертати увагу, але такі звичні для багатьох речей, наприклад магнітики на холодильнику або прасувальна дошка посеред вітальні, здатні зіпсувати навіть найпродуманіший та найдорожчий інтер'єр.

Щоб з'ясувати, чи не захаращують ваш простір побутові деталі, ділимося списком найрозповсюдженіших помилок.

До теми З оздобленням чи без: яку квартиру купити, щоб заощадити час та кошти

Магніти на холодильнику Холодильник без магнітів виглядає естетичніше / Фото Unsplash Дизайнери інтер'єрів застерігають, що магніти з різних куточків світу, дитячий алфавіт та стікери із нагадуваннями, які ми так любимо вішати на холодильник, є абсолютно недоречними в сучасній кухні. Якщо ви хочете створити простір, в якому це й справді виглядатиме доречно, передбачте спеціальну дошку для магнітів. Побутова хімія Засоби для чищення завжди повинні бути під рукою, тому прибирати їх у віддалене місце – не вихід. Натомість дизайнери радять перелити засоби для миття посуду в красиві дозатори або реалізувати приховану систему зберігання в мийці.

Аксесуари для домашніх тварин

Обирайте меблі для тварин відповідно до загальної стилістики оселі / Фото Unsplash

Існують акуратні меблі та аксесуари для тварин, але потрібно дуже постаратися, щоб їх знайти. Тому більшість господарів купують те, що пропонують в зоомагазинах, змирившись з тим, що знайдений елемент, хоч і вибиватиметься із загальної концепції квартири, проте принесе радість домашнім улюбленцям.

Насправді господарям тварин достатньо розширити список магазинів з відповідними товарами. На одному із них вдасться знайти нейтральні аксесуари. Також можна зробити меблі на замовлення. Це буде коштувати трішки дорожче, зате не доведеться терпіти некрасивий елемент у будинку.

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Прасувальна дошка посеред вітальні