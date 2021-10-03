5 найпоширеніших помилок при ремонті у спальні, яких варто уникати

Ремонт – справа виснажлива, довга та багатозадачна. В потоці процесів легко упустити найдрібніші деталі, і саме вони згодом стануть причиною дискомфорту та навіть ймовірним приводом почати роботи з самого початку.

Саме тому експерти радять підійти до ремонту виважено та раціонально. Складіть чіткий план, врахуйте кожен нюанс та ні в якому разі не допускайте цих 5 дефектів у спальній кімнаті.

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Занадто мала кількість розеток

Продумайте розетки для будь-яких цілей / Фото Pinrerest

Це один із тих нюансів, які варто продумати ще до етапу косметичного ремонту. Попри те, що вважається, наче велика кількість розеток – це прерогатива кухні, саме у спальні ви заряджаєте телефони та іншу техніку, тут же необхідно передбачити місце для підключення світильників і ні в якому разі не забути про телевізор. Крім того, врахуйте, що під час прибирання вам доведеться знайти розетку для пилотяга, зранку може виникнути потреба увімкнути праску, а взимку, ймовірно, доведеться під'єднати обігрівач. Виділіть для всіх цих цілей достатню кількість розеток.

Вимикач лише біля входу

Важливо мати декілька вимикачів світла / Фото Pinterest

У вас бувало таке, що ви прийшли з роботи без сил, зручно вмостилися на ліжку, але забули вимкнути верхнє світло. Доводиться зібрати всю волю в кулак та пройти нескінченно довгі 2 метри до вимикача.

Тому дизайнери наполягають, що краще розводити вимикачі відповідно до того, як ви плануєте розмістити меблі. Й окрім головного – біля дверей, встановити ще той, який відповідатиме за регулювання світла з ліжка.

Неправильне розташування вмикачів

Подібні проблеми зустрічаються в перепланованих старих квартирах.

Щоб не зіткнутися з ситуацією, коли ви змушені заходити в темне приміщення та навпомацки шукати вмикач посеред кімнати, почніть перепланування та ремонт з розведення розеток та переміщення вмикачів. Пам'ятайте, що вимикач повинен розташовуватися по правий бік ручки дверей.

Також важливо вгадати з висотою. Оскільки ви повторюватимете дію вмикання/вимикання щодня, необхідно зробити її зручною та навіть невідчутною.

Важкі полиці над ліжком

Уникайте масивних конструкцій і встановіть мінімалістичні полиці над ліжком / Фото Pinterest

Важкі полиці та навісні шафи над ліжком часто виглядають непропорційно та псують вигляд спальні. Крім того, вони створюють потенційну небезпеку. Тож якщо ви все ж зважилися на таке рішення, переконайтеся, що шафа міцно прикріплена до стіни, а вага предметів, які тут зберігаються, не зможе призвести до перенавантаження полиці.

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Неправильний колір стін

Уявлення про затишок і ідеальний колір для розслаблення доволі індивідуальні, проте базові правила стверджують, що колірну гамму для спальні слід вибирати вкрай обачно. Деякі кольори (червоний, оранжевий, жовтий) можуть посилювати хвилювання, а отже – вони не підходять для кімнати, де ви плануєте відпочивати. Бежевий, зелений, синій і блакитний кольори навпаки – заспокійливі.

Ремонт спальні: 5 головних помилок / Фото Pexels

І насамкінець, приступаючи до умеблювання, подбайте про приховані місця для зберігання, зручне ліжко та теплий килим. Адже це – основні речі, які творять затишок у спальні.