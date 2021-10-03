5 найпоширеніших помилок при ремонті у спальні, яких варто уникати
Джерело:24 канал
Ремонт – справа виснажлива, довга та багатозадачна. В потоці процесів легко упустити найдрібніші деталі, і саме вони згодом стануть причиною дискомфорту та навіть ймовірним приводом почати роботи з самого початку.
Саме тому експерти радять підійти до ремонту виважено та раціонально. Складіть чіткий план, врахуйте кожен нюанс та ні в якому разі не допускайте цих 5 дефектів у спальній кімнаті.
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Занадто мала кількість розеток
Це один із тих нюансів, які варто продумати ще до етапу косметичного ремонту. Попри те, що вважається, наче велика кількість розеток – це прерогатива кухні, саме у спальні ви заряджаєте телефони та іншу техніку, тут же необхідно передбачити місце для підключення світильників і ні в якому разі не забути про телевізор. Крім того, врахуйте, що під час прибирання вам доведеться знайти розетку для пилотяга, зранку може виникнути потреба увімкнути праску, а взимку, ймовірно, доведеться під'єднати обігрівач. Виділіть для всіх цих цілей достатню кількість розеток.
Вимикач лише біля входу
У вас бувало таке, що ви прийшли з роботи без сил, зручно вмостилися на ліжку, але забули вимкнути верхнє світло. Доводиться зібрати всю волю в кулак та пройти нескінченно довгі 2 метри до вимикача.
Тому дизайнери наполягають, що краще розводити вимикачі відповідно до того, як ви плануєте розмістити меблі. Й окрім головного – біля дверей, встановити ще той, який відповідатиме за регулювання світла з ліжка.
Неправильне розташування вмикачів
Подібні проблеми зустрічаються в перепланованих старих квартирах.
Щоб не зіткнутися з ситуацією, коли ви змушені заходити в темне приміщення та навпомацки шукати вмикач посеред кімнати, почніть перепланування та ремонт з розведення розеток та переміщення вмикачів. Пам'ятайте, що вимикач повинен розташовуватися по правий бік ручки дверей.
Також важливо вгадати з висотою. Оскільки ви повторюватимете дію вмикання/вимикання щодня, необхідно зробити її зручною та навіть невідчутною.
Важкі полиці над ліжком
Важкі полиці та навісні шафи над ліжком часто виглядають непропорційно та псують вигляд спальні. Крім того, вони створюють потенційну небезпеку. Тож якщо ви все ж зважилися на таке рішення, переконайтеся, що шафа міцно прикріплена до стіни, а вага предметів, які тут зберігаються, не зможе призвести до перенавантаження полиці.
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Неправильний колір стін
Уявлення про затишок і ідеальний колір для розслаблення доволі індивідуальні, проте базові правила стверджують, що колірну гамму для спальні слід вибирати вкрай обачно. Деякі кольори (червоний, оранжевий, жовтий) можуть посилювати хвилювання, а отже – вони не підходять для кімнати, де ви плануєте відпочивати. Бежевий, зелений, синій і блакитний кольори навпаки – заспокійливі.
І насамкінець, приступаючи до умеблювання, подбайте про приховані місця для зберігання, зручне ліжко та теплий килим. Адже це – основні речі, які творять затишок у спальні.