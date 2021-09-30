Так, приміром, скандинавський стиль, який ще нещодавно вважався головним модним віянням, уже сьогодні відійшов на другий план. Дизайнери наголошують, що мінімалістична естетика не витримала перевірки суровою реальністю, тож на місці звільненого раніше простору можна сміливо встановити практичні речі – гардеробну, робочий стіл чи обігрівач.

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Мінімалізм

7 антитрендів в оформленні дому / Фото Pexels

Більше не потрібно повністю дотримуватися канонів одного стилю, особливо якщо він базується на принципах відмови від всього зайвого. Популярні дизайнери стверджують, що доповнення, видозмінювання та підлаштування під ваші потреба продемонструє значно кращий результат, ніж бездумне слідування ідеї, що у вашому домі має бути мінімум речей.

Крім того, скандинавський стиль та мінімалізм були настільки модні, що тепер вони просто усюди. Й у цьому дуже легко втратити свою унікальність.

Міжкімнатні перегородки

7 антитрендів в оформленні дому / Фото Pinterest

Зонування простору за допомогою перегородок з гіпсокартону з перфорованими нішами і кольоровими декораціями – застарілий спосіб. Якщо ви хочете стильно розділити простір – використайте скляну перегородку.

Дерев'яні рейки

7 антитрендів в оформленні дому / Фото Pinterest

Дизайнери використовували це рішення, здається, усюди. В інтер'єрах ресторанів, віталень, спалень та офісів. Тож не дивно, що до кінця літа цей тренд почав набридати, а восени й зовсім перекочував в категорію антитрендів.

Килими з довгим ворсом

Непрактичність цього варіанту зіграла проти нього. Довгий ворс швидко зношується. Особливо сильно це проявляється на тих ділянках, де розташовуються ніжки від меблів та в зонах активного використання.

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Кислотні кольори

7 антитрендів в оформленні дому / Фото Pinterest

Яскравий салатовий – ще один моветон в інтер'єрі. Якщо ви хочете додати яскравих акцентів, краще зупинитися на рожевому чи малиновому, які будуть в тренді впродовж кількох наступних сезонів.

Подушки на диванах

Правило: чим більше подушок, тим більше затишку – не працює. Він досягається завдяки добре продуманій композиції, а різнобарвні елементи на дивані можуть лише нашкодити.

Масивні меблі

7 антитрендів в оформленні дому / Фото Pinterest

З моди виходять громіздкі кухні, великі комоди, тумби під телевізор та масивні столи. Сюди ж дизайнери відносять також шафи-купе з розсувними дверцятами та дзеркалами.