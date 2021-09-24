Заможні покупці, які готові вкладати в нерухомість восьми та дев'ятизначні ціни, прагнуть отримати не тільки житло, але й додаткові зручності, які підвищать якість життя. Ось кілька прикладів житла, в яке вони готові інвестувати свої кошти.

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Каліфорнія: мистецтво як архітектура

5 розкішних будинків, які приваблюють найзаможніших покупців зі всього світу / Фото Forbes

Сучасний маєток в Беверлі-Хіллз 11 мільйонів доларів – пропозиція лос-анджелеського забудовника Viewpoint Collection, який створює будівлі для преміумсегмента. У будинку площею Будинок площею 603 квадратних метри – це поєднання архітектури та мистецтва. Сучасний екстер'єр з литого бетону і ліпнини органічно поєднується з індивідуальними інтер'єрами з дерева і каменю.

Величезні розсувні скляні стіни та гіпсовий камін є родзинкою дворівневої вітальні-їдальні. Критий балкон площею 140 метрів квадратних вміщає зону відпочинку, камін, і барну стійку з раковиною.

Каліфорнія: дім-святилище

5 розкішних будинків, які приваблюють найзаможніших покупців зі всього світу / Фото Forbes

Цей маєток площею 1263 квадратів, був зведений у 2005 році. Для оформлення фасаду обрали середземноморський стиль. З вікон другого поверху відкриваються неймовірні краєвиди на океан і гори.

На території площею понад 2 гектари є професійний тренажерний зал, домашній кінотеатр, крафтовий коктейль-бар, ігровий зал, басейн і повноцінний гостьовий будинок.

5 розкішних будинків, які приваблюють найзаможніших покупців зі всього світу / Фото Forbes

Крім того, цей маєток є повністю самодостатнім. Сонячний генератор, система зрошення, власний колодязь, місце для грядок, цитрусові сади та курник – дозволять власнику повністю забезпечувати себе усім необхідним.

Ціна за таку розкіш – трохи більше ніж 33 мільйони доларів.

Техас: дизайнерський дім з коштовностями

5 розкішних будинків, які приваблюють найзаможніших покупців зі всього світу / Фото Forbes

Цей комплекс вартістю 12,25 мільйона доларів є справжньою скринькою з коштовностями. Над домом працював відомий дизайнер Ферн Сантіні, який створив інтер'єр, натхненний французьким модерном. Неокласичну архітектуру доповнюють ручні розписи.

Повністю умебльований дім з 2-ма спальнями і 3-ма ванними кімнатами займає 503 метри квадратних. Скляні стіни будинку оточені садами. Система домашньої автоматизації Savant створює особливу атмосферу всередині, використовуючи індивідуальне адаптивне освітлення та різні музичні теми.

Також в ціну нерухомості входить дворівнева автогалерея на 7 автомобілів та 3 станції для зарядки електромобілів.

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Онтаріо: дім біля озера

5 розкішних будинків, які приваблюють найзаможніших покупців зі всього світу / Фото Forbes

Будівля, побудована в 1860 році, вважається національною пам'яткою архітектури, а її ціна становить близько 14,4 мільйона доларів.

Ландшафтний дизайнер Фредерік Лоу Олмстед створив неповторну присадибну зону в англійському стилі. Для активного відпочинку передбачені баскетбольні та тенісні корти, а також галявина для гольфу.

Сан-Міґель-де-Альєнде: Casa Tres Cervezas

5 розкішних будинків, які приваблюють найзаможніших покупців зі всього світу / Фото Forbes

Будинок Casa Tres Cervezas, виставлений на продаж за 6,25 мільйона доларів – це маєток в колоніальному стилі з 9 спальнями кожна з яких має власний санвузол.

5 розкішних будинків, які приваблюють найзаможніших покупців зі всього світу / Фото Forbes

В одному із внутрішніх дворів є великий басейн з підігрівом, спа і студія йоги. На терасі – літня кухня з прекрасним видом на Сан-Міґель-де-Альєнде.