Состоятельные покупатели, которые готовы вкладывать в недвижимость восьми- и девятизначную суму, стремятся получить не только жилье, но и дополнительные удобства, которые повысят качество жизни. Вот несколько примеров жилья, в которое они готовы инвестировать свои средства.

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Калифорния: искусство как архитектура

5 роскошных домов, которые привлекают самых богатых покупателей со всего мира / Фото Forbes

Современный особняк в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов – предложение лос-анджелесского застройщика Viewpoint Collection, который создает здания для премиум-сегмента. Дом площадью 603 квадратов – это сочетание архитектуры и искусства. Современный экстерьер из литого бетона и лепнины органично сочетается с индивидуальными интерьерами из дерева и камня.

Огромные раздвижные стеклянные стены и гипсовый камин являются изюминкой двухуровневой гостиной-столовой. Крытый балкон площадью 140 квадратных метров вмещает зону отдыха, камин, и барную стойку с раковиной.

Калифорния: дом-святилище

5 роскошных домов, которые привлекают самых богатых покупателей со всего мира / Фото Forbes

Это имение площадью 1263 квадратов, было возведено в 2005 году. Для оформления фасада выбрали средиземноморский стиль. Из окон второго этажа открываются невероятные виды на океан и горы.

На территории площадью более 2 гектаров есть профессиональный тренажерный зал, домашний кинотеатр, крафтовой коктейль-бар, игровой зал, бассейн и полноценный гостевой дом.

5 роскошных домов, которые привлекают самых богатых покупателей со всего мира / Фото Forbes

Кроме того, это имение полностью самодостаточное. Солнечный генератор, система орошения, собственный колодец, место для грядок, цитрусовые сады и курятник – позволят владельцу полностью обеспечивать себя всем необходимым.

Цена за такую роскошь – чуть больше 33 миллионов долларов.

Техас: дизайнерский дом с драгоценностями

5 роскошных домов, которые привлекают самых богатых покупателей со всего мира / Фото Forbes

Этот комплекс стоимостью 12,25 миллиона долларов является настоящей ящиком с драгоценностями. Над домом работал известный дизайнер Ферн Сантини, который создал интерьер, вдохновленный французским модерном. Неоклассическую архитектуру дополняют ручные росписи.

Полностью меблированный дом с 2-мя спальнями и 3-мя ванными комнатами занимает 503 квадратных метры. Стеклянные стены дома окружены садами. Система домашней автоматизации Savant создает особую атмосферу внутри, используя индивидуальное адаптивное освещение и различные музыкальные темы.

Также в цену недвижимости входит двухуровневая автогалерея на 7 автомобилей и 3 станции для зарядки электромобилей.

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Онтарио: дом у озера

5 роскошных домов, которые привлекают самых богатых покупателей со всего мира / Фото Forbes

Здание, построенное в 1860 году, считается национальным памятником архитектуры, а его цена составляет около 14,4 миллиона долларов.

Ландшафтный дизайнер Фредерик Лоу Олмстед создал неповторимую приусадебную зону в английском стиле. Для активного отдыха предусмотрены баскетбольные и теннисные корты, а также лужайка для гольфа.

Сан-Мигель-де-Альенде: Casa Tres Cervezas

5 роскошных домов, которые привлекают самых богатых покупателей со всего мира / Фото Forbes

Дом Casa Tres Cervezas, выставлен на продажу за 6,25 миллиона долларов - это имение в колониальном стиле с 9 спальнями каждая из которых имеет собственный санузел.

5 роскошных домов, которые привлекают самых богатых покупателей со всего мира / Фото Forbes

В одном из внутренних дворов есть большой бассейн с подогревом, спа и студия йоги. На террасе – летняя кухня с прекрасным видом на Сан-Мигель-де-Альенде.