5 табу в інтер'єрі квартири: від яких рішень відмовляють дизайнери

4 серпня 2021 , 15:15
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Джерело:

інстаграм Вікторії Морозової

З кожним роком у дизайні інтер'єру з'являються нові тенденції та модні ідеї. За всім, звичайно ж, не встежити звичайному власнику, який просто хоче оновити житло.

Однак фахівці рекомендують відмовитися від деяких рішень вдома. 5 таких назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Скільки людей, стільки різних смаків і уподобань, і ми поважаємо це. Але є рішення, які викликає відторгнення і нам складно працювати у звичайному руслі, стикаючись з ними. При першому ж погляді на рішення розумієш: морально застаріло, не актуально,
– зазначила Морозова.

5 табу під час оформлення житла

  • Тотальний бежевий style

Бежевий інтер'єр – це нудно. Для того щоб зробити його "смачним" та стильним, слід використовувати різні відтінки, різноманітні текстури та фактури. Лише так можна отримати гарне житло, яке не буде нагадувати сумне офісне приміщення.

  • Багаторівневі стелі

Багато років поспіль в моді були радіусні стелі, що елементи з гіпсокартону, які гнуться, та ін. Це застаріла тенденція, яка ускладнює інтер'єр і робить його візуально дешевим.

Подібні стелі залишилися в минулому / Фото gipsokarton-blog

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  • Багато декору

Пам'ятайте, як тривалі роки були модними магнітики на холодильнику та декоративні тарілки з курортних міст на стіні? Тепер це застарілий прийом. Позбавтеся від зайвого, зробіть простір легким і вільним.

  • Химерні деталі

До цього пункту можна віднести багато елементів: багатоярусні штори, ламбрекени, дуже виражену класику, елементи бароко та ін. Пам'ятайте, що все добре в міру. Розбавляйте мінімалізм в інтер'єрі стильними деталями.

Магніти на холодильнику – табу в інтер'єрі / Фото vgoroden

  • Фотошпалери

Красиві фотошпалери цілком можна використовувати в інтер'єрі – це актуальний прийом. Але пам'ятайте, що водоспади, орхідеї та дельфіни на стінах вже застаріли.

 

Автор: Наталя Бережна