5 табу в інтер'єрі квартири: від яких рішень відмовляють дизайнери

З кожним роком у дизайні інтер'єру з'являються нові тенденції та модні ідеї. За всім, звичайно ж, не встежити звичайному власнику, який просто хоче оновити житло.

Однак фахівці рекомендують відмовитися від деяких рішень вдома. 5 таких назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Скільки людей, стільки різних смаків і уподобань, і ми поважаємо це. Але є рішення, які викликає відторгнення і нам складно працювати у звичайному руслі, стикаючись з ними. При першому ж погляді на рішення розумієш: морально застаріло, не актуально,

– зазначила Морозова.

5 табу під час оформлення житла

Тотальний бежевий style

Бежевий інтер'єр – це нудно. Для того щоб зробити його "смачним" та стильним, слід використовувати різні відтінки, різноманітні текстури та фактури. Лише так можна отримати гарне житло, яке не буде нагадувати сумне офісне приміщення.

Багаторівневі стелі

Багато років поспіль в моді були радіусні стелі, що елементи з гіпсокартону, які гнуться, та ін. Це застаріла тенденція, яка ускладнює інтер'єр і робить його візуально дешевим.

Подібні стелі залишилися в минулому / Фото gipsokarton-blog

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Багато декору

Пам'ятайте, як тривалі роки були модними магнітики на холодильнику та декоративні тарілки з курортних міст на стіні? Тепер це застарілий прийом. Позбавтеся від зайвого, зробіть простір легким і вільним.

Химерні деталі

До цього пункту можна віднести багато елементів: багатоярусні штори, ламбрекени, дуже виражену класику, елементи бароко та ін. Пам'ятайте, що все добре в міру. Розбавляйте мінімалізм в інтер'єрі стильними деталями.

Магніти на холодильнику – табу в інтер'єрі / Фото vgoroden

Фотошпалери

Красиві фотошпалери цілком можна використовувати в інтер'єрі – це актуальний прийом. Але пам'ятайте, що водоспади, орхідеї та дельфіни на стінах вже застаріли.