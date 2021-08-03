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Що є у незвичайній квартирі

Однокімнатна квартира привернула увагу користувачів інтернету незвичайним входом – він нагадує вікно зі сходами.

Вхід нагадує вікно зі сходами / Фото Right Move

У житлі дуже мало техніки та меблів: на кухні є лише холодильник, мікрохвильова піч та раковина. На думку коментаторів, власник облаштував ванну кімнату у шафі.

У квартирі дуже мало меблів / Фото Right Move

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Умови власника

За житло власник просить щомісячну оренду у розмірі 750 фунтів стерлінгів (28 тисяч гривень). При цьому він зауважив, що майбутніми мешканцями не можуть бути студенти, оскільки квартира призначена для проживання сім'ї.

Власник вважає, що його квартира призначена для проживання родини / Фото Right Move