50 тисяч злотих за "квадрат": де найдорожчі квартири в Польщі

У першому кварталі цього року ціни на житло зросли майже на 5 відсотків. Найдорожче – біля Балтійського моря, особливо в першій лінії забудови біля пляжу.

За квадратний метр біля узбережжя можна заплатити до 50 тисяч злотих. "Дуже часто купівля квартири в привабливому місці є вираженням соціального статусу", – каже експерт-аналітик Марцін Красонь.

Зверніть увагу Інфраструктура та планування: на що звернути увагу при купівлі помешкання в новобудові

У яких містах найдорожче

Найдорожче в Юраті та Ястарні. Ці міста розташовані на півострові Гель. Їхня площа дуже обмежена, тому там просто мало місця для будівництва. Якщо вже продають будинки, то вони коштують великих грошей.

Це простий механізм. Чим унікальніша річ, тим вона дорожча. Є лише одна перша берегова лінія. Тож кількість квартир або апартаментів у першій береговій лінії буде обмежена,

– наголошує Марцін Красонь.

Наприклад, за 40-метрову квартиру на узбережжі у Свіноуйсьце потрібно заплатити до 1 мільйона злотих або більше.

"Хто купує такі квартири? Профіль кожного клієнта трохи різний, але всі вони мають багато грошей. Дуже часто покупка квартири в привабливому місці є вираженням соціального статусу . Якщо хтось має квартиру на півострові Гель з виходом до моря, ми відразу знаємо, що це той, хто досяг там певного успіху в житті", – розповів експерт.

Красонь також зазначив, що популяризація дистанційної роботи призвела до того, що люди, які працювали у великих містах, переїхали у привабливі місця. Їм не довелося відмовлятися від роботи та високої зарплати.

Що стосується цін на житло загалом, існує правило – чим більше місто, тим воно дорожчі там квартири. Тож найбільше треба буде заплатити у Варшаві, потім у Кракові, Вроцлаві, Гданську і так далі.