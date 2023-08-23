За квадратный метр у побережья можно заплатить до 50 тысяч злотых. "Очень часто покупка квартиры в привлекательном месте - выражение социального статуса", - говорит эксперт-аналитик Марцин Красонь.

Обратите внимание Инфраструктура и планирование: на что обратить внимание при покупке дома в новостройке

В каких городах дороже всего

Дороже всего в Юрати и Ястарни. Эти города расположены на полуострове Гель. Их площадь очень ограничена, поэтому там просто мало места для строительства. Если уже продают дома, то они стоят больших денег.

Это простой механизм. Чем уникальнее вещь, тем она дороже. Есть только одна первая береговая линия. Количество квартир или апартаментов в первой береговой линии будет ограничено,

– подчеркивает Марцин Красонь.

Например, за 40-метровую квартиру на побережье Свиноуходство нужно заплатить до 1 миллиона злотых или больше.

"Кто покупает такие квартиры? Профиль каждого клиента немного разный, но у них много денег. Очень часто покупка квартиры в привлекательном месте является выражением социального статуса. Если кто-то имеет квартиру на полуострове Гель с выходом к морю, мы сразу знаем, что это тот , кто добился там определенного успеха в жизни", – рассказал эксперт.

Красонь также отметил, что популяризация дистанционной работы привела к тому, что работавшие в больших городах люди переехали в привлекательные места. Им не пришлось отказываться от работы и высокой зарплаты.

Что касается цен на жилье в целом, существует правило – чем больше город, тем он дороже там квартиры. Поэтому больше всего нужно будет заплатить в Варшаве, потом в Кракове, Вроцлаве, Гданьске и так далее.