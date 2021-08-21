7 головних помилок під час ремонту у ванній кімнаті

Ванна кімната – приміщення, під час ремонту якого потрібно враховувати не тільки зовнішній вигляд, але й технічні моменти. Деякі нюанси буде важко виправити надалі.

За словами дизайнерки інтер'єру Поліни Ільяшенко, є моменти, які слід продумати заздалегідь. Про 7 з них вона розповіла докладніше.

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7 помилок у ванній кімнаті

1. Розетки. У першу чергу у ванній потрібно подбати про достатню кількість розеток. Вам має вистачати їх для усієї техніки.

2. Неправильно встановлена ​​ванна

Перед установкою уточніть, чи закладений ухил у ванни. Сантехнічні труби повинні йти до зливу під невеликим кутом, інакше вода йтиме повільно,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

3. Встановлення сушки для рушників. Тут є важливий нюанс: тиску в трубах з водою має вистачати для нагрівання рушникосушки.

4. У ванній має бути примусова витяжка вологого повітря. Це захистить приміщення від цвілі.

У ванній варто врахувати безліч нюансів / Фото з інстаграму Поліни Ільяшенко

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5. Розміри. Ця помилка є досить поширеною. Пам'ятайте, що розміри має кожен предмет: душова, пральна машина, умивальник, ванна, кахель і т.д.

6. Слизька підлога. Ванна кімната – місце травмонебезпечне. Уникайте глянцевої підлоги або ж підберіть килимок.

7. Місця для зберігання. У ванній про це потрібно завчасно подбати, щоб шампуні, рушники, крем та запаси м'яких рулончиків паперу було де зберігати.

Закриті системи зберігання – чудовий варіант для ванної / Фото з інстаграму Поліни Ільяшенко

Текст публікації Поліни Ільяшенко:

7 помилок у ремонті ванної

1. Розетки – пральна машина, фен, електробритва, а раптом ще щось потрібно включити, зарядити й т.д. І спланувати їх краще заздалегідь, щоб потім не довелося рятувати ситуацію подовжувачами.

2. Неправильно встановлена ​​ванна. Перед установкою уточніть, чи закладений ухил у ванни. Сантехнічні труби повинні йти до зливу під невеликим кутом, інакше вода йтиме повільно.

3. Встановлення сушки для рушників: тиску в трубах з водою повинно вистачати, щоб рушникосушка нагрівалася (якщо вона не електрична). Річ у тому, що якщо розмістити сушку вище розводки труб – тиску не вистачить, вода не доходитиме.

4. Витяжка – обов'язково примусова витяжка вологого повітря. Інакше цвіль все зіпсує.

5. Помилка з розмірами – душова, пральна машина, умивальник, ванна, все-все наповнення має свої розміри. Кахель теж має свої розміри, враховуйте це при плануванні ванної кімнати. Припустимо, щоб душова кабіна, яка в плані у вас 900х900, не стала в підсумку на 3 сантиметри менше. У цьому моменті ще варто згадати про ергономіку розміщення всього цього добра.

6. Слизька підлога: ванна – досить травмонебезпечне місце. Не варто віддавати перевагу глянцевому підлоговому покриттю. Або подбайте про м'який килимок.

7. Мало місця для зберігання: шампуні, рушники, креми та запаси м'яких рулончиків паперу потрібно десь зберігати. А краще у закритих шафках.

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