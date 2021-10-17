Для початку варто обрати компактні меблі та використати грамотну обробку. Розповідаємо, як реалізувати це на практиці!
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Вибирайте візуально легкі меблі
Обирайте підвішані шухляди під умивальник / Фото Pexels
Зверніть увагу на моделі з простими формами і мінімальною кількістю фурнітури та аксесуарів. Спробуйте обійтися без панелі для ванни. Фігурні ніжки у вінтажному стилі додадуть легкості та не будуть захаращувати простір.
Приділіть увагу обробці
Обирайте світлі тони / Фото Pinterest
Оформіть стіни за допомогою однотонного світлого нейтрального відтінку або підберіть великоформатну плитку.
Яскраві акценти можна зробити на одній зі стін: пофарбувавши найвіддаленішу у темний колір. Так ви отримаєте ефект глибини. Щоб стелі у ванній здавалися вищими, а приміщення було просторішим, використайте плитку по всій поверхні стіни до стелі.
Заповніть кути
Заповніть кути / Фото Pinterest
Меблі або сантехніка, розташовані в кутку, займають менше місця, ніж предмети, що стоять уздовж стіни. Збільште центральну площу ванної кімнати, використавши зручні кутові раковини, душові, джакузі, стелажі або тумбочки.
Вибирайте підвісні меблі
Вибирайте підвісні меблі / Фото Pinterest
Не робіть акцент виключно на закритих шафках під раковиною. Кілька підвісних полиць уздовж стіни допоможуть надати санвузлу легкості.
Використовуйте поверхні з дзеркальним ефектом
Дзеркало з підсвіткою / Фото Pinterest
Це можуть бути перегородки для душі, дверцята шафок, скляна стільниця або раковина. До того ж спробуйте підкреслити дзеркало, оточивши його яскравим освітленням.
Продумайте системи зберігання
Як приховати пральну машинку в санвузлі / Фото Pinterest
Використовуйте стелаж до стелі, щоб розмістити в маленькій ванній все необхідне. Оформіть його в одній з ніш стіни і залиште полки відкритими або прикрийте їх шторами.
Пофарбуйте стелю в білий колір
Виділіть лише одну стіну, щоб досягнути ефекту глибини / Фото Pinterest
Так ванна здаватиметься візуально вищою. Для підлоги краще використовувати контрастну темну плитку.