Для початку варто обрати компактні меблі та використати грамотну обробку. Розповідаємо, як реалізувати це на практиці!

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Вибирайте візуально легкі меблі

Обирайте підвішані шухляди під умивальник / Фото Pexels

Зверніть увагу на моделі з простими формами і мінімальною кількістю фурнітури та аксесуарів. Спробуйте обійтися без панелі для ванни. Фігурні ніжки у вінтажному стилі додадуть легкості та не будуть захаращувати простір.

Приділіть увагу обробці

Обирайте світлі тони / Фото Pinterest

Оформіть стіни за допомогою однотонного світлого нейтрального відтінку або підберіть великоформатну плитку.

Яскраві акценти можна зробити на одній зі стін: пофарбувавши найвіддаленішу у темний колір. Так ви отримаєте ефект глибини. Щоб стелі у ванній здавалися вищими, а приміщення було просторішим, використайте плитку по всій поверхні стіни до стелі.

Заповніть кути

Заповніть кути / Фото Pinterest

Меблі або сантехніка, розташовані в кутку, займають менше місця, ніж предмети, що стоять уздовж стіни. Збільште центральну площу ванної кімнати, використавши зручні кутові раковини, душові, джакузі, стелажі або тумбочки.

Вибирайте підвісні меблі

Вибирайте підвісні меблі / Фото Pinterest

Не робіть акцент виключно на закритих шафках під раковиною. Кілька підвісних полиць уздовж стіни допоможуть надати санвузлу легкості.

Використовуйте поверхні з дзеркальним ефектом

Дзеркало з підсвіткою / Фото Pinterest

Це можуть бути перегородки для душі, дверцята шафок, скляна стільниця або раковина. До того ж спробуйте підкреслити дзеркало, оточивши його яскравим освітленням.

Продумайте системи зберігання

Як приховати пральну машинку в санвузлі / Фото Pinterest

Використовуйте стелаж до стелі, щоб розмістити в маленькій ванній все необхідне. Оформіть його в одній з ніш стіни і залиште полки відкритими або прикрийте їх шторами.

Пофарбуйте стелю в білий колір

Виділіть лише одну стіну, щоб досягнути ефекту глибини / Фото Pinterest

Так ванна здаватиметься візуально вищою. Для підлоги краще використовувати контрастну темну плитку.