Для начала стоит выбрать компактную мебель и использовать грамотную обработку. Рассказываем, как реализовать это на практике!

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Выбирайте визуально легкую мебель

Выбирайте подвешенные ящики под умывальник / Фото Pexels

Обратите внимание на модели с простыми формами и минимальным количеством фурнитуры и аксессуаров. Попробуйте обойтись без панели для ванны. Фигурные ножки в винтажном стиле придадут легкости и не будут загромождать пространство.

Уделите внимание обработке

Выбирайте светлые тона / Фото Pinterest

Оформите стены с помощью однотонного светлого нейтрального оттенка или подберите крупноформатную плитку.

Яркие акценты можно сделать на одной из стен: окрасив самую отдаленную в темный цвет. Так вы получите эффект глубины. Чтобы потолок в ванной казался выше, а помещение было просторным, используйте плитку по всей поверхности стены к потолку.

Заполните углы

Заполните углы / Фото Pinterest

Мебель или сантехника, расположенные в углу, занимают меньше места, чем предметы, стоящие вдоль стены. Увеличьте центральную площадь ванной комнаты, использовав удобные угловые раковины, душевые, джакузи, стеллажи или тумбочки.

Выбирайте подвесную мебель

Выбирайте подвесную мебель / Фото Pinterest

Не делайте акцент исключительно на закрытых шкафчиках под раковиной. Несколько подвесных полок вдоль стены помогут придать санузла легкости.

Используйте поверхности с зеркальным эффектом

Зеркало с подсветкой / Фото Pinterest

Это могут быть перегородки для душа, дверцы шкафчиков, стеклянная столешница или раковина. К тому же попробуйте подчеркнуть зеркало, окружив его ярким освещением.

Продумайте системы хранения

Как скрыть стиральную машинку в санузле / Фото Pinterest

Используйте стеллаж до потолка, чтобы разместить в маленькой ванной все необходимое. Оформите его в одной из ниш стены, оставив полки открытыми или прикрытыми шторами.

Покрасьте потолок в белый цвет

Выделите только одну стену, чтобы достичь эффекта глубины / Фото Pinterest

Так ванная будет казаться визуально выше. Для пола лучше использовать контрастную темную плитку.