7 ідей для облаштування невеличкої ванної кімнати: поради дизайнерів з фото

Плануючи дизайн ванної кімнати невеликої площі, важливо врахувати кожну дрібницю, щоб зайві деталі не забирали занадто багато місця. Залиште тут лише ті елементи, які дійсно необхідні.

Для початку варто обрати компактні меблі та використати грамотну обробку. Розповідаємо, як реалізувати це на практиці!

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Вибирайте візуально легкі меблі

Обирайте підвішані шухляди під умивальник / Фото Pexels

Зверніть увагу на моделі з простими формами і мінімальною кількістю фурнітури та аксесуарів. Спробуйте обійтися без панелі для ванни. Фігурні ніжки у вінтажному стилі додадуть легкості та не будуть захаращувати простір.

Приділіть увагу обробці

Обирайте світлі тони / Фото Pinterest

Оформіть стіни за допомогою однотонного світлого нейтрального відтінку або підберіть великоформатну плитку.

Яскраві акценти можна зробити на одній зі стін: пофарбувавши найвіддаленішу у темний колір. Так ви отримаєте ефект глибини. Щоб стелі у ванній здавалися вищими, а приміщення було просторішим, використайте плитку по всій поверхні стіни до стелі.

Заповніть кути

Заповніть кути / Фото Pinterest

Меблі або сантехніка, розташовані в кутку, займають менше місця, ніж предмети, що стоять уздовж стіни. Збільште центральну площу ванної кімнати, використавши зручні кутові раковини, душові, джакузі, стелажі або тумбочки.

Вибирайте підвісні меблі

Вибирайте підвісні меблі / Фото Pinterest

Не робіть акцент виключно на закритих шафках під раковиною. Кілька підвісних полиць уздовж стіни допоможуть надати санвузлу легкості.

Використовуйте поверхні з дзеркальним ефектом

Дзеркало з підсвіткою / Фото Pinterest

Це можуть бути перегородки для душі, дверцята шафок, скляна стільниця або раковина. До того ж спробуйте підкреслити дзеркало, оточивши його яскравим освітленням.

Продумайте системи зберігання

Як приховати пральну машинку в санвузлі / Фото Pinterest

Використовуйте стелаж до стелі, щоб розмістити в маленькій ванній все необхідне. Оформіть його в одній з ніш стіни і залиште полки відкритими або прикрийте їх шторами.

Пофарбуйте стелю в білий колір

Виділіть лише одну стіну, щоб досягнути ефекту глибини / Фото Pinterest

Так ванна здаватиметься візуально вищою. Для підлоги краще використовувати контрастну темну плитку.