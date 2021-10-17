7 ідей для облаштування невеличкої ванної кімнати: поради дизайнерів з фото
Джерело:In My Room
Плануючи дизайн ванної кімнати невеликої площі, важливо врахувати кожну дрібницю, щоб зайві деталі не забирали занадто багато місця. Залиште тут лише ті елементи, які дійсно необхідні.
Для початку варто обрати компактні меблі та використати грамотну обробку. Розповідаємо, як реалізувати це на практиці!
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Вибирайте візуально легкі меблі
Зверніть увагу на моделі з простими формами і мінімальною кількістю фурнітури та аксесуарів. Спробуйте обійтися без панелі для ванни. Фігурні ніжки у вінтажному стилі додадуть легкості та не будуть захаращувати простір.
Приділіть увагу обробці
Оформіть стіни за допомогою однотонного світлого нейтрального відтінку або підберіть великоформатну плитку.
Яскраві акценти можна зробити на одній зі стін: пофарбувавши найвіддаленішу у темний колір. Так ви отримаєте ефект глибини. Щоб стелі у ванній здавалися вищими, а приміщення було просторішим, використайте плитку по всій поверхні стіни до стелі.
Заповніть кути
Меблі або сантехніка, розташовані в кутку, займають менше місця, ніж предмети, що стоять уздовж стіни. Збільште центральну площу ванної кімнати, використавши зручні кутові раковини, душові, джакузі, стелажі або тумбочки.
Вибирайте підвісні меблі
Не робіть акцент виключно на закритих шафках під раковиною. Кілька підвісних полиць уздовж стіни допоможуть надати санвузлу легкості.
Використовуйте поверхні з дзеркальним ефектом
Це можуть бути перегородки для душі, дверцята шафок, скляна стільниця або раковина. До того ж спробуйте підкреслити дзеркало, оточивши його яскравим освітленням.
Продумайте системи зберігання
Використовуйте стелаж до стелі, щоб розмістити в маленькій ванній все необхідне. Оформіть його в одній з ніш стіни і залиште полки відкритими або прикрийте їх шторами.
Пофарбуйте стелю в білий колір
Так ванна здаватиметься візуально вищою. Для підлоги краще використовувати контрастну темну плитку.