Приміром, відмовитися від непрактичних бордюрів між стільницею та фартухом та м'яких куточків у кухні. Зібрали найцікавіші поради.

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Простір під кухонним гарнітуром

Обирайте меблі без ніжок / Фото інстаграм lesnik.pro

Такі шафи не зручні у прибиранні. Ретельно вимити підлогу під такими шафами дуже складно. Вибирайте меблі "в підлогу".

Відкрита труба вентиляції

Вентиляційні труби потрібно робити прихованими / Фото інстаграм lesnik.pro

Дешевить кухню вона не тільки невідповідним зовнішнім виглядом, а й брудом. Тому вентиляційні труби потрібно робити прихованими. Якщо це неможливо, то хоча б гладкими та жорсткими

Дешева меблева фурнітура



Від фурнітури залежить зовнішній вигляд приміщення / Фото інстаграм lesnik.pro

Саме від фурнітури залежить зовнішній вигляд та функціональність гарнітура. Провислі дверцята, скриплячі ящики та дешеві ручки, моментально видадуть справжню вартість кухонних меблів.

Бордюр між стільницею та фартухом

Уникайте бордюру між стільницею та стіною / Фото інстаграм lesnik.pro

Сучасні модні тенденції наполягають на відсутності бордюру. Натомість стільниця робиться практично впритул до кахлю (залишається лише невеликий зазор у кілька міліметрів), стик зашпаровується герметиком.

Елементи з гіпсокартону

Не використовуйте гіпсокартонових конструкцій / Фото інстаграм lesnik.pro

Хвилясті перегородки з гіпсокартону з вирізами – гарний приклад пережитків минулого. Хорошим рішенням є їх заміна на дерев'яні або скляні перегородки.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Меблева стінка

Меблева стінка – ​пережиток минулого / Фото інстаграм lesnik.pro

Громіздка меблева стінка "з'їдає" не один квадратний метр. Щоб уникнути цього, використовуйте підвісні тумби або полиці. З ними ви не тільки заощадите простір кімнати, але й зробите ваш інтер'єр функціональнішим.

М'який куточок

М'який куточок на кухні – непрактичне рішення / Фото інстаграм lesnik.pro

М'який куточок для кухні не тільки виглядає старомодно, але й дуже незручним. Краще вибрати сучасний, комфортний стіл зі стільцями, які виглядатимуть елегантніше на вашій кухні.