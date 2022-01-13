9 ефектних рослин, які допоможуть оновити інтер'єр

Без рослин важко уявити будь-який сучасний інтер'єр. І цей тренд продовжує набирати обертів. Поговоримо сьогодні про ефектні рослини, які створюють відмінні вертикалі, грають з масштабами та фактурами в кімнаті, а також заповнюють порожній простір.
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Фікус лірата
Фікус лірата в інтер'єрі / Фото kvartblog
Рослина вимоглива в догляді, проте виглядає вона дивовижно! Крім того, підходить вона до всіх інтер'єрних стилів, створюючи чудову гру фактур.
Оливкове дерево
Оливкове дерево в інтер'єрі / Фото Pinterest
Ще одна вибаглива, проте дуже ефектна рослина. Найкраще вона вписується в мінімалістичний стиль. Тож, якщо ви намагаєтеся досягнути ефекту "інтер'єру з картинки", сміливо купуйте оливкове дерево.
Ховея
Ховея в інтер'єрі / Фото Pinterest
Ховея є найпопулярнішою кімнатною пальмою. Завдяки ефектному вигляду рослина стала улюбленицею багатьох дизайнерів, які використовують її, як вертикальний елемент в інтер'єрі.
Юка
Юка в інтер'єрі / Фото Pinterest
Якщо ви любите монументальні форми в інтер'єрі, юка – ваш вибір. Рослина в горщику допоможе візуально зонувати приміщення.
Драцена
Драцена в інтер'єрі / Фото Pinterest
Видові форми драцени відрізняються за формою, забарвленням листків і квітів, тому кожен із них може по-різному виглядати в інтер'єрі.
Фікус Бенджаміна
Фікус в інтер'єрі / Фото Pinterest
Доволі масивна вертикаль допоможе розмежувати простір у квартирах відкритого планування.
Монстера
Монстера в інтер'єрі / Фото Pinterest
Доступний спосіб привнести в приміщення атмосферу спекотних тропіків.
Бамбукова пальма
Бамбукова пальма в інтер'єрі / Фото Pinterest
Яскрава пальма добре поєднується із меблями та декором з натурального дерева, підкреслюючи строгість приміщення. Через це рослину радять розміщувати у домашніх кабінетах чи бібліотеках.
Стреліція
Стреліція в інтер'єрі / Фото Pinterest
Одна із найфотогенічніших рослин, яка чудово працює із масштабами в просторих приміщеннях.