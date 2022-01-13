Без растений сложно представить любой современный интерьер. И этот тренд продолжает набирать обороты. Поговорим сегодня об эффектных растениях, которые создают отличные вертикали, играют с масштабами и фактурами в комнате, а также заполняют пустое пространство.

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Фикус лирата



Фикус лирата в интерьере / Фото kvartblog

Растение требовательно в уходе, однако выглядит оно удивительно! Кроме того, подходит она ко всем интерьерным стилям, создавая великолепную игру фактур.

Оливковое дерево



Оливковое дерево в интерьере / Фото Pinterest

Еще одно прихотливое, но очень эффектное растение. Лучше всего оно вписывается в минималистичный стиль. Итак, если вы пытаетесь достичь эффекта "интерьера с картинки", смело покупайте оливковое дерево.

Ховея



Ховея в интерьере / Фото Pinterest

Ховея является популярной комнатной пальмой. Благодаря эффектному виду, растение стало любимцем многих дизайнеров, использующих его как вертикальный элемент в интерьере.

Юкка



Юкка в интерьере / Фото Pinterest

Если вы любите монументальные формы в интерьере, юка – ваш выбор. Растение в горшке поможет визуально зонировать помещение.

Драцена



Драцена в интерьере / Фото Pinterest

Видовые формы драцены отличаются по форме, окраске листьев и цветам, поэтому каждый из них может выглядеть в интерьере по-разному.

Фикус Бенджамина



Фикус в интерьере / Фото Pinterest

Достаточно массивная вертикаль поможет разграничить пространство в квартирах открытой планировки.

Монстера



Монстера в интерьере / Фото Pinterest

Доступный способ привнести в помещение атмосферу жарких тропиков.

Бамбуковая пальма



Бамбуковая пальма в интерьере / Фото Pinterest

Яркая пальма хорошо сочетается с мебелью и декором из натурального дерева, подчеркивая строгость помещения. Поэтому растение советуют размещать в домашних кабинетах или библиотеках.

Стрелиция



Стрелиция в интерьере / Фото Pinterest

Одно из самых фотогеничных растений, отлично работающее с масштабами в просторных помещениях.